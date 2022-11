Richard Fierro es un héroe. En la noche del sábado, este veterano de guerra estaba junto a su esposa e hija en la discoteca gay Club Q de Colorado Springs, cuando un hombre armado irrumpió y abrió fuego, matando a 5 personas e hiriendo a otras 25. Pero la rápida reacción de Richard evitó una tragedia mayor.

Cuando escuchó los primeros disparos, Richard Fierro, de 45 años, se agachó para evitar ser impactado, luego se movió rápido para tratar de desarmar al tirador, que posteriormente fue identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 años.

“No sé exactamente lo que hice, solo entré en ‘modo de combate’”, dijo Fierro al diario The New York Times. “Solo sé que tenía que matar al tipo antes de que él a nosotros”.

“Le quité el arma de la mano y empecé a golpearlo en la cabeza, una y otra vez”, explicó el veterano de guerra al periódico.

Un oficial del Servicio Comunitario de Colorado Springs habla con Jace Khosla, de Pueblo, la mañana después de un tiroteo masivo en el Club Q. (JASON CONNOLLY / AFP).

“Es el reflejo. ¡Vamos! Ve al fuego. Detener la acción. Detener la actividad. No dejes que nadie salga lastimado”, explicó el lunes a la prensa en una declaración afuera de su casa en Colorado Springs.

Richard Fierro sirvió en el Ejército de Estados Unidos hasta el 2013. Estuvo en las guerras de Irak y Afganistán.

Fierro es una de las dos personas a las que la policía atribuye haber salvado vidas al someter al tirador, que entró al Club Q con múltiples armas de fuego, incluido un rifle semiautomático estilo AR-15, de acuerdo con la agencia AP.

El veterano de guerra contó que estaba en el Club Q con su esposa, su hija Kassy, el novio de ella, y varios amigos para ver un espectáculo de drag y celebrar un cumpleaños.

El novio de Kassy, Raymond Green Vance, recibió un disparo mortal ni bien se inició el ataque.

Un retrato de Raymond Green Vance rodeado de velas y flores durante una vigilia por las víctimas del tiroteo masivo en el Club Q, en Colorado Springs. (Cecilia SÁNCHEZ / AFP).

Fierro lloró el lunes al recordar a Raymond. Dijo que estaba sonriendo y bailando antes de que comenzara el tiroteo.

El exmilitar sostuvo que vio el chaleco antibalas del atacante y lo sujetó, lo tiró al piso mientras le gritaba a Thomas James para que moviera el rifle fuera del alcance del tirador.

Cuando Anderson Lee Aldrich fue neutralizado con una andanada de golpes de Fierro y patadas en la cabeza de James, trató de alcanzar su pistola. Fierro la agarró primero y la usó como garrote.

“Traté de acabar con él”, dijo Fierro.

Fierro también narró que cuando una persona que participó en el espectáculo drag pasó corriendo en tacones, le dijo que le diera una patada al pistolero. Ella metió su zapato de tacón alto en la cara del atacante.

Richard Fierro afuera de su casa en Colorado Springs. (AP Photo/Jack Dempsey).

“Los amo”, dijo Fierro sobre la comunidad LGBTQ de la ciudad. “No tengo nada más que amor”.

Fierro cumplió tres períodos en Irak y uno en Afganistán como oficial de artillería de campo y dejó el Ejército como comandante en el 2013, dijo un portavoz del ejército, informó la agencia AP.

“Nunca me he encontrado con una persona que se haya involucrado en acciones tan heroicas y que fuera tan humilde al respecto”, dijo el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez, sobre Fierro. “Simplemente me dijo: ‘Estaba tratando de proteger a mi familia’”.

El sospechoso, de quien se dijo que portaba varias armas y cargadores de municiones adicionales, enfrenta cargos de asesinato y delitos de odio .

La esposa de Fierro, Jess, dijo a través de Facebook que su esposo se había lastimado el costado derecho, las manos, las rodillas y el tobillo. “Estaba cubierto de sangre”, escribió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, contó el martes que el presidente Joe Biden había hablado con los Fierro. “Le ofreció sus condolencias y también su apoyo”. Agregó que Biden agradeció a Fierro por su instinto para actuar y salvar vidas.