El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el portal Axios que tenía dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela y sostuvo que está abierto a reunirse con el líder chavista Nicolás Maduro, porque nunca se opone a las reuniones.

“Tal vez pensaría en eso... a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez me opongo a las reuniones”, manifestó Trump a Axios.

Según Axios, Trump dijo también que no tiene confianza en Guaidó, ya que no ha sacado del poder a Maduro, a pesar del apoyo de Estados Unidos y de otros países de la región. El portal no publicó la cita exacta de dicha aseveración.

Axios le preguntó a Trump si lamentaba haber seguido el consejo de John Bolton, su exasesor de Seguridad Nacional, de reconocer a Juan Guaidó en enero del 2019 como presidente encargado de Venezuela. Trump sostuvo que no fue decisión suya reconocerlo. “Podría haber vivido con con o sin él, pero sí estaba muy firmemente contra lo que estaba pasando en Venezuela”, expresó.

“Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gusta, a otras no. Al final estuve de acuerdo. No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”, agregó Trump. Axios interpreta que con esas palabras, Trump quiere decir que el reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de Venezuela no ha sido significativo.

Según un exfuncionario de la administración Trump que tuvo contacto con el equipo de Axios, la Casa Blanca habría recibido varias llamadas de Venezuela en un intento de concretar una reunión entre Maduro y Trump, pero todas fueron rechazadas.

Donald Trump y su exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton. (Photo by SAUL LOEB / AFP).

En su reciente libro “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, John Bolton afirma que Trump quiso retirar su apoyo a Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de “niño” frente al “duro” del mandatario, Nicolás Maduro.

El Washington Post, que accedió al libro, explica que “aunque Trump aprobó una propuesta de Bolton para declarar públicamente que EE.UU. reconocía a Guaidó en lugar de Maduro, en 30 horas Trump ya estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un ‘niño’ en comparación con el ‘duro’ de Maduro y consideró cambiar de rumbo”.

Donald Trump recibió a Juan Guaidó en la Casa Blanca en febrero de este año. (Nicholas Kamm / AFP).

