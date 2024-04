El autodenominado sindicato Manos Limpias, de ultraderecha, indicó este jueves que la denuncia que presentó contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presunta corrupción, se basó en informaciones periodísticas y que, de no ser ciertas, la responsabilidad recaería en quienes las publicaron.

La denuncia del sindicato contra la mujer de Sánchez, admitida el miércoles por un juzgado de Madrid, desencadenó una auténtica bomba política en España, tras la reacción del jefe del Ejecutivo, quien, en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X, anunció que cancelaba toda su agenda hasta el lunes 29 para reflexionar si “merece la pena o no” seguir al frente del Gobierno.

En un comunicado remitido a los medios, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, expone que tuvo conocimiento “a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas” con respecto a Gómez.

Berard fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional española por extorsionar a bancos y empresas.

La denuncia de Manos Limpias, por la que el juzgado madrileño abrió diligencias contra Begoña Gómez incluye ocho titulares y noticias publicadas por los medios ‘El Confidencial’, ‘Voz Populi’, ‘Libertad Digital’, ‘Esdiario’ y ‘The Objetive’.

El escrito presentado por el autodenominado sindicato señala que, prevaliéndose de su condición, la esposa de Pedro Sánchez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

Indica además que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones de 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige Begoña Gómez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.

Según Manos Limpias, la compañía aérea española Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada” y que “el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo”.

Bernad plantea en el comunicado que, al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio” decidió denunciar para que un juzgado “comprobara la veracidad de las mismas” y asegura que ha ejercido “un derecho y un deber ciudadano”.

A su juicio, ahora le corresponde al juez comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. “Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, añade.

En la nota, el dirigente de Manos Limpias ve “inaceptable” la reacción de Pedro Sánchez al tacharlos de “organización ultraderechista” y dar a entender que forman parte “de una campaña derechista contra él, lo cual es falso”.

Tras la publicación de la misiva de Sánchez, los miembros del Gobierno arroparon también al presidente en redes con hashtags como #yoconpedro o #notodovale. Mientras, la oposición conservadora y de la extrema derecha (Vox) coincidieron en acusarlo de “victimista”.

Escenario electoral

La decisión de Sánchez llega en un escenario político complejo en España, a dos semanas de las elecciones regionales catalanas, cuya campaña empieza hoy, y con las europeas en junio.

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un “sindicato” fundado en 1995 por Bernad que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.

El autodenominado sindicato sentó en el banquillo a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en 2016, en el juicio contra el entonces marido, Iñaki Urdangarín, por dos delitos contra la Hacienda Pública de los que resultó absuelta.