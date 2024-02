El viernes, una noticia causó estupor en todo el mundo: la muerte en prisión de Alexei Navalny, el mayor enemigo político del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante más de una década.

El fatal destino de Navalny es el mismo que persiguió a otros líderes rusos que se atrevieron a desafiar a Putin y pagaron con sus vidas. Otros terminaron en la cárcel o en el exilio. Pese a ello, tanto en Rusia como fuera del país todavía quedan voces disidentes que critican abiertamente al poder en el Kremlin.

Esta es una breve historia de la última etapa de la vida de Navalny.

Antes de entrar en prisión, en agosto del 2020 fue hospitalizado en Siberia tras ser envenenado. Luego fue transferido a un hospital en Berlín, Alemania, donde le salvaron la vida.

Se determinó que en su cuerpo había el agente neurotóxico Novichok.

El 17 de enero del 2021, Navalny regresó a Rusia y fue inmediatamente detenido por la policía en el aeropuerto de Moscú.

Finalmente, Navalny murió el viernes a los 47 años en una colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una pena de 19 años de prisión por “extremismo”.

La agencia EFE hizo un repaso sobre los últimos días de vida del influyente líder opositor.

El pasado 12 de febrero, la madre de Navalny, Liudmila Naválnaya, visitó a su hijo en la cárcel IK-3 de la localidad de Jarp, en el distrito autónomo Yamalo-Nénets, en el Ártico.

“Tuvimos una cita el 12 de febrero. Estaba sano y contento de estar vivo”, escribió Naválnaya en Facebook.

El 14 de febrero, la administración de la prisión conocida como “Lobo Polar” envió a Navalny a una celda de aislamiento por cuarta vez desde su llegada a finales del 2023.

Antes, Navalny había sido encerrado en una celda de aislamiento durante diez días, del 1 hasta el 11 de febrero.

Era la vigésimo séptima vez que el opositor era castigado con ese método desde su detención, en enero del 2021.

Los defensores de los derechos humanos y periodistas creen que sus largas estancias en celdas de aislamiento, con extremas condiciones de reclusión, pudieron perjudicar gravemente su salud, lo que llevó finalmente a su muerte.

El mismo 14 de febrero se publicó en las redes sociales de Navalny un mensaje en su nombre dirigido a su esposa, Yulia Navalnaya, para felicitarla por el Día de San Valentín.

El 15 de febrero, pese a estar castigado, la dirección de la cárcel permitió a Navalny participar en una vista judicial por videoconferencia.

Durante esa aparición, hizo bromas sobre las multas que le seguían imponiendo los tribunales. “Su majestad, le enviaré el número de mi cuenta bancaria para que me pase dinero de su enorme salario de juez federal, porque a mí el dinero se me acaba debido a sus decisiones”, ironizó.

El 16 de febrero, las autoridades penitenciarias rusas anunciaron la muerte repentina de Navalny. Hasta este lunes no se ha informado de manera oficial sobre la causa del fallecimiento. Además, el cuerpo del opositor todavía no ha sido entregado a su madre.

Los colaboradores de Navalny conformaron este lunes que por ahora el cuerpo no será entregado, pues los investigadores les dijeron que llevarán a cabo un examen “pericial” del cadáver durante al menos 14 días.

La cadena estatal RT planteó el viernes la posibilidad de que un coágulo de sangre lo matara.

En los tres años transcurridos desde que Navalny perdió su libertad, varios reconocidos disidentes fueron encarcelados, mientras que otros huyeron de Rusia debido a la presión.

Esta es una recopilación hecha por la agencia AP sobre los opositores que no dejan de desafiar a Putin, tanto desde la cárcel como desde el exilio:

El equipo de Navalny

La Fundación Anticorrupción, que Navalny creó en el 2011 para exponer la corrupción política en Rusia, y sus colaboradores cercanos siguen denunciando los abusos de Putin.

Colaboradores como Leonid Volkov, Maria Pevchikh, Ivan Zhdanov y Kira Yarmysh también han enfrentado una gran presión y persecución en Rusia en los últimos años. Todos tuvieron que abandonar el país y mantienen su movimiento anticorrupción desde el extranjero.

Ellos siguieron presionando para que Navalny fuera liberado de prisión, también organizaron protestas y montaron una campaña para socavar la imagen de Putin en Rusia antes de la elección presidencial de marzo de este año.

“Alexei era increíble”, escribió Volkov el domingo en la red social X. “Era un político nato, muy talentoso, muy eficiente. Y a sí mismo y a todos los que le rodeaban exigía una cosa: no tirar la toalla, no rendirse, no desesperarse... Esto es lo que quiere de nosotros ahora. El trabajo de su vida debe prevalecer”.

Mijaíl Jodorkovski

Mijaíl Jodorkovski, de 60 años, es un exmagnate convertido en figura de la oposición rusa en el exilio. Pasó una década en prisión en Rusia por cargos ampliamente considerados como una venganza política por desafiar a Putin a principios de la década del 2000.

Fue liberado en el 2013, poco antes de que Rusia fuera sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en el centro turístico de Sochi. El indulto sorpresa de Putin fue ampliamente visto como un esfuerzo del Kremlin para mejorar la imagen de Rusia en Occidente, indicó AP.

Jodorkovski fue trasladado en avión a Alemania y luego se instaló en Londres. Desde el exilio, lanzó Rusia Abierta, un grupo de oposición que dirigía su propio medio de comunicación, apoyó a candidatos en varias elecciones, brindó asistencia jurídica a los acusados que enfrentaban procesos por motivos políticos y tenía una plataforma educativa.

Rusia Abierta y sus activistas enfrentaron una presión constante por parte de las autoridades; algunos fueron procesados en Rusia, y uno de sus líderes, Andrei Pivovarov, cumple una pena de prisión de cuatro años.

El grupo finalmente cerró, pero Jodorkovski continúa criticando abiertamente al Kremlin.

Tras la invasión de Ucrania, él y otros destacados críticos de Putin, incluida la leyenda del ajedrez Gary Kasparov y el ex legislador Dmitry Gudkov, formaron el Comité Antiguerra.

Vladimir Kara-Murza

Vladimir Kara-Murza nació el 7 de setiembre de 1981 en Moscú, tiene 42 años.

Cumple una condena de 25 años de prisión. En abril del año pasado, la justicia rusa lo encontró culpable de los cargos de traición, difusión de información “falsa” sobre el ejército ruso y por su afiliación a una “organización indeseable”.

Está encarcelado en una colonia penitenciaria de Siberia y ha sido recluido en régimen de aislamiento en repetidas ocasiones.

El periodista y político durante años ha criticado a Putin y, tras el estallido de la guerra en Ucrania, se opuso a la represión del Gobierno Ruso contra la disidencia.

Kara-Murza era colaborador del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov, otro feroz crítico de Putin que fue asesinado cerca del Kremlin en el 2015.

Vladimir Kara-Murza sobrevivió a lo que cree que fueron intentos de envenenarlo en el 2015 y 2017.

Su esposa, Yevgenia, también ha hecho campaña activamente para garantizar la libertad para él y otros críticos del Kremlin encarcelados.

Ilia Yashin

Ilia Yashin nació el 29 de junio de 1983 en Moscú.

Fue condenado en diciembre del año 2022 a 8 años y medio de cárcel por haber denunciado “el asesinato de civiles” en la ciudad ucraniana de Bucha, donde el ejército ruso fue acusado de crímenes de guerra.

Era uno de los pocos opositores rusos destacados que no estaba en el exilio ni encarcelado. También fue aliado de Navalny.

Tras su condena dijo que tarde o temprano, los “ladrones y asesinos” serán expulsados del poder y él formará parte de los que construirán una nueva Rusia.

Los asociados de Yashin actualizan periódicamente sus páginas de redes sociales con mensajes que él transmite desde prisión. Su canal de YouTube tiene más de 1,5 millones de suscriptores. En una entrevista en prisión con The Associated Press en septiembre de 2022, Yashin instó a los rusos comunes y corrientes a ayudar a correr la voz también.

“Ha aparecido en la sociedad la demanda de un punto de vista alternativo”, dijo Yashin a la AP en respuestas escritas desde tras las rejas.

Yevgueni Roizman

Yevgueni Roizman nació el 14 de septiembre de 1962 en Ekaterimburgo

Fue alcalde de Ekaterimburgo y ha sido detenido varias veces y luego liberado.

En abril del 2023 un tribunal ruso lo condenó a pagar una multa por criticar la ofensiva de Rusia en Ucrania, una sentencia relativamente leve en medio de una ola de represión de la disidencia.

El fallo indica que seguirá sujeto a varias restricciones, incluida la prohibición de utilizar Internet y conceder entrevistas, hasta que se confirme su condena en apelación o haya vencido el plazo para presentar recursos.

