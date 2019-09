La familia de Boris Johnson: una dinastía política dividida por el Brexit

El Brexit ha causado grandes divisiones en muchas familias en Reino Unido desde el referéndum de 2016. La del primer ministro Boris Johnson no es la excepción.

La renuncia de su hermano, Jo Johnson, al gobierno es muestra de ello.

"En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional", dijo Jo Johnson el jueves en su cuenta de Twitter, anunciando su renuncia como diputado y ministro del gobierno que dirige su hermano desde hace poco más de un mes.

"Es una tensión irresoluble y es el momento de que otros asuman mis roles como diputado y ministro".



Los Johnson conforman dinastía extravagante y altamente política muy vinculada al Partido Conservador.

El padre, Stanley, ha sido un gran defensor de permanecer en la Unión Europea. Otra hermana del primer ministro, Rachel, también es anti-Brexit.

Boris, el primer ministro, ha prometido un Brexit "cueste lo que cueste".

Pero conozcamos un poco más sobre esta peculiar familia, que tanto desde la política como desde los medios tiene una alta presencia en la vida de los británicos.

Stanley Johnson, el patriarca

El padre de los hermanos Johnson, Stanley Johnson, de 79 años, está ahora en el equipo a favor del Brexit con su hijo mayor y primer ministro, Boris, pero esto no siempre fue así.



En la década de los 70, el padre del primer ministro trabajó para la Comisión Europea en Bruselas, y entre 1979 y 1984 fue eurodiputado del Partido Conservador. Y apoyó la opción de la permanencia en la Unión Europea en el referendo de 2016.

Stanley Johnson, haciendo campaña junto a su hijo Boris, para el liderazgo del Partido Conservador. Foto: Getty Images, via BBC Mundo

No fue sino hasta el año siguiente que anunció que había cambiado su posición y pasó a apoyar el Brexit, cuya campaña colideró su hijo mayor. En ese momento dijo que había llegado "el momento de retirarse".

Stanley compitió en la edición de 2017 del programa I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! y aparece con frecuencia en otros reality shows.

Con su primera esposa, Charlotte, tuvo otros tres hijos, además de Boris: Rachel, Leo y Jo. Además tiene otros dos hijos de su segunda esposa.

El divisivo Boris

El actual primer ministro y líder del Partido Conservador es una de las figuras más divisivas en la política británica.

Amado por unos y odiado por otros, Boris Johnson, de 55 años, ha sido descrito como un "bufón sin principios" por sus críticos y como "un tesoro nacional" por sus partidarios.

Pero en su elevado perfil —construido primero como periodista y luego como parlamentario, alcalde de Londres y ministro de Exteriores— los logros han ido con frecuencia de la mano de ácidas polémicas.

Boris Johnson llegó al cargo de primer ministro diciendo que el Brexit no sería pospuesto de nuevo. Foto: Getty Images, via BBC Mundo

En la última, recibió amplias críticas por comparar a las mujeres musulmanas con "buzones de correos" y "ladrones de bancos".

Algunos lo comparan por su parecido físico a Donald Trump, con el que mantiene una gran relación.

Tras liderar la campaña para el Brexit, se convirtió en primer ministro tras la renuncia de Theresa May, incapaz de que su acuerdo con la UE fuera aprobado por el Parlamento.

Esta semana ha sido una pesadilla para Johnson, después de que su decisión de suspender el Parlamento provocara una fuerte oposición por parte de los legisladores.

Varios miembros de su partido se alinearon con la oposición para arrebatarle el control de la agenda de la Cámara de los Comunes primero, e intentar la opción de un Brexit sin acuerdo con la UE después.

Jo, "dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional"

"Un caso raro de un político que renuncia para pasar menos tiempo con su familia", dijo con ironía el periodista de la BBC David Cornok tras darse a conocer la renuncia de Jo Johnson como ministro y diputado.

Jo es el más joven de los cuatro hijos de Stanley Johnson con su primera esposa.

Jo Johnson renunció a su puesto como ministro por discrepancias con su hermano Boris. Foto: Reuters, via BBC Mundo

Después de haber servido como diputado conservador durante nueve años, el hermano pequeño del primer ministro ha dejado clara su preocupación sobre la dirección en la que se ha estado moviendo el partido.

En el referendo de 2016, Jo Johnson votó por la opción de permanecer en la Unión Europea.

En noviembre del año pasado, renunció al gabinete de May, alegando que su acuerdo sobre el Brexit representaba una elección entre "vasallaje y caos".

Pero regresó al corazón del gobierno cuando su hermano se convirtió en primer ministro, después de que le ofrecieran su antiguo trabajo como ministro de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación.

Rachel Johnson, activista anti-Brexit

Periodista, editora y presentadora de televisión, Rachel Johnson abandonó el Partido Conservador en el período previo a las elecciones de 2017 debido al apoyo del partido al Brexit.

Ferviente partidaria de la permanencia en la UE, Rachel, quien apenas se lleva un año con Boris Johnson, se unió a los demócratas liberales antes de competir, sin éxito, en las elecciones al Parlamento Europeo a principios de este año con el partido recién creado Change UK.

Stanley Johnson, junto a sus hijos Rachel y Jo, cuando Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador. Foto: Getty Images, via BBC Mundo

Después de la votación en la que su hermano resultó elegido como líder de los conservadores, dijo: "Lo aplaudo por hacer su propio lanzamiento a la luna y aterrizar bien, por el momento, en Downing Street".

Tras la renuncia de Jo, Rachel insistió en que los hermanos mantienen la política y la vida familiar separadas.

"¡La familia evita el tema del Brexit, especialmente en las comidas, ya que no queremos unirnos contra el primer ministro", tuiteó.

Leo, el no político (y no rubio)

Llegó a la familia entre Rachel y Jo. Es el único no rubio y el único no político.

"No soy político. No soy rubio. No soy Tory (conservador). Nací sin el gen de la autopromoción, o al menos con el defectuoso. Se enciende y se apaga, pero cuando sale, nadie está interesado", le dijo en una entrevista al Evening Standard en 2013.

Leo, Boris y Rachel Johnson. Foto: BBC Mundo

Distanciado de la política, ha desarrollado su carrera en el mundo de los negocios en Londres y como coanfitrión de una serie de radio de la BBC que explora cómo la innovación puede transformar la forma en que funciona la sociedad.

Aunque sus opiniones son desconocidas, frecuentemente retuitea cuentas a favor de la permanencia en la UE.