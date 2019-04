El nuevo partido británico que tiene una sola misión: el Brexit a toda costa

‘Brexit’ es una palabrita que ha estado omnipresente en los diarios del mundo desde mediados del 2016, cuando el mayoritario Sí en el referéndum remeció los cimientos de Gran Bretaña y de la Unión Europea (UE) y confirmó el deseo de divorcio de los británicos.

Como han pasado casi tres años y el anhelo aún no se materializa, el manido vocablo cuenta ahora con agrupación política propia. Coventry, a 150 km de Londres, es la ciudad en la que hoy vio la luz el Brexit Party (Partido del ‘Brexit’, PB).

►La Unión Europea acordó retrasar el Brexit hasta el 31 de octubre



►Qué es la Operación Yellowhammer, el plan británico en caso de un Brexit sin acuerdo



►Brexit: Trump lamenta la rudeza de la Unión Europea con Gran Bretaña



Ante una raleada concurrencia, Nigel Farage -ex líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP)- proclamó el nacimiento del nuevo actor político. ¿Sus simpatizantes? Por ahora, todos aquellos partidarios de la separación de la Unión Europea que, hasta ahora, ven cómo pasan los meses y peligra lo que decidieron en las urnas en junio del 2016.

Y es que ahora que el bloque europeo y el gobierno de Theresa May han acordado una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre -la fecha originariamente fijada era el pasado 29 de marzo-, ya se han levantado voces que sugieren explorar la opción de un segundo referéndum a ver si se tumban el Brexit.

Esto último es algo que Farage y los suyos no están dispuestos a admitir. “Más o menos entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando la prórroga parecía más que posible, me dije: ‘Sé lo que tengo que hacer, voy a crear un partido y llamarlo el Partido del Brexit, pero teniendo en cuenta que es la palabra en inglés más buscada en Google no sabía si la comisión electoral me lo iba a permitir. Pues lo hicieron, así que ¡Bienvenidos al Partido del Brexit!”, bramó Farage.

Farage prometió "cambiar a mejor" la política británica y presentarse a los comicios europeos de mayo. (Foto: Bloomberg) Bloomberg

-Los que nos guían son burros -



En buena parte de su discurso, Farage disparó contra el gobierno actual: “Nosotros, el pueblo, pensamos que somos una gran nación, y yo sigo creyéndolo, pero nuestros líderes se empeñan en administrar nuestro declive. Quienes formamos parte de esta nación, y lo creo sinceramente, somos leones guiados por burros”.

Para Farage y los miembros del PB, lo ocurrido en las últimas cuatro semanas “es una traición intencional al mayor ejercicio democrático en la historia de esta nación”, en alusión al aplazamiento de la fecha de salida de la Unión Europea.

En realidad, lo que está haciendo Farage es volver a sus raíces. Este político de 55 años, antiguo corredor de bolsa en la City de Londres, fue uno de los más activos y comprometidos exponentes de la causa del Brexit antes del referéndum. Acusado de populista por sus detractores, trabajó afanosamente para el triunfo del Sí.

Pero tras la consulta popular, renunció como líder del UKIP, alegando que ya había cumplido su cometido. Hoy ese partido luce hundido en las encuestas, en medio de un caos interno y empujado cada vez más hacia la derecha, o incluso a la ultraderecha. Cinco líderes distintos ha tenido el UKIP desde entonces, y el mismo Farage rompió su carnet de militancia en diciembre del año pasado en público.

Farage lució estas pintorescas medias durante el acto político. (Foto: Bloomberg) Difusión

-De vuelta al ruedo con nueva piel -



¿Qué va a diferenciar al PB del UKIP? “En cuanto a políticas no hay mayor diferencia, sí lo habrá en lo que se refiere a quienes lo componen. Al UKIP le ha costado conseguir integrar a gente buena y ha decidido que la ultraderecha se una y adueñe de ella. Me temo que esa marca está empañada. El Partido del Brexit va a ser muy intolerante con la intolerancia”, remarca el líder de la flamante agrupación.

¿Cómo se ha echado a andar la maquinaria del PB? Farage ha asegurado que ya ha recaudado más de 870.000 euros (980.000 dólares) en donaciones a través de Internet.

Dedicado al análisis y al comentario político en medios ingleses y estadounidenses en estos dos años de autoexilio, Nigel Farage vuelve al ruedo con un solo objetivo entre ceja y ceja: la salida de la Unión Europea a como dé lugar. El nombre de su partido, que es toda una declaración de principios, no deja lugar a dudas.