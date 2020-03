La Torre Eiffel, el museo del Louvre, el Arco del Triunfo y la catedral de Notre Dame pueden ser los lugares perfectos para cualquier turista que llega a París, Francia. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus ha dificultado los recorridos soñados para cualquier ciudadano alrededor del mundo.

Este es el caso de la peruana Estefany Voltaire, de 24 años, quien se quedó varada en la capital francesa tras arribar hace unos días a la ciudad procedente de Madrid. La limeña inició el pasado fin de semana las vacaciones que planeó con mucha anticipación y hoy no puede regresar a España para tomar un vuelo de retorno al Perú antes de la medianoche del domingo.

Y es que desde las 00:00 horas del lunes 16 de marzo -por un plazo de 30 días-, ningún avión procedente de Europa podrá aterrizar en suelo peruano, según lo dispuso el gobierno como parte de un paquete de medidas dictadas para contener el avance del coronavirus en el Perú.

“Más que alarmada estoy un poco preocupada porque no sé qué hacer. Yo sé que hasta mañana no voy a regresar directamente a Perú”, indicó Voltaire, quien llegó a Madrid desde Lima el pasado 8 de marzo y tiene su programado su viaje de retorno para el 8 de abril.

La misma situación atraviesa la peruana María Alejandra Solís, quien llegó el 6 de marzo a Europa y debía volver al Perú el 30 de este mismo mes. Tras enterarse de la medida del gobierno nacional, ambas buscaron la manera de cambiar sus fechas de retorno para viajar lo antes posible.

“Cuando dieron el decreto de que teníamos solamente hasta el domingo para regresar a Perú tratamos de comunicarnos con la aerolínea para ver si podíamos adelantar nuestro regreso. […] LATAM no nos ha estado dando respuesta, hemos llamado por todos los medios (correo, Twitter, Facebook) y recién hace unas horas se comunicaron con mi compañera María Alejandra. Pero las opciones que nos dieron no eran razonables”, contó Estefany Voltaire a El Comercio.

La compañía les informó que para este domingo 15 de marzo no había vuelos disponibles de retorno. La única posibilidad era regresar el sábado desde Madrid. “Nos dijeron [personal de LATAM] que no nos cobrarían la penalidad en dólares, sino solamente 110.200 millas (el pasaje fue canjeado con 49.000 millas aéreas) [por diferencia tarifaria]”, indicó Voltaire, quien se mostró indignada tras recibir la respuesta de la empresa.

La opción facilitada por LATAM era compleja por el tema logístico y la proximidad del vuelo. También se les propuso, según refirió, postergar su viaje de retorno (previsto para finales de marzo) hasta diciembre o marzo del 2021.

Cabe precisar que la aerolínea comunicó durante la tarde del sábado que no cobrará penalidad a pasajeros que deseen reprogramar viajes por el coronavirus, sin embargo precisó que sí aplicará el pago de las diferencias tarifarias.

Mapa con los países que aún no declararon casos del nuevo coronavirus, al 14 de marzo. (AFP).

— ¿Han tenido contacto con las autoridades peruanas?

Nosotros hoy tratamos de ir al consulado, pero estaba cerrado. Sábado y domingo no está abierto el consulado ni la embajada. Pero a través en su página web publicaron un formulario en el cual piden ciertos requisitos (que hayas comprado el pasaje en tales fechas, que el retorno no esté más de tres meses) y nosotros cumplimos con todo. Llenamos el formulario y María Alejandra se comunicó con el consulado a través de un número de emergencia. Los llamamos y nos dijeron que están recolectando la información de todos los peruanos que están en París para ver qué opciones se dan de retorno. Nos responderán entre el día de mañana o el lunes.

—¿Qué otras opciones tienen para volver al Perú ante esta situación?

No tenemos pasajes de vuelta y ya sabemos de por sí que hasta mañana no vamos a poder regresar. La fecha que ha dado (el presidente) Vizcarra para el retorno directo, no vamos a poder hacerlo. Imagino que si la embajada o el consulado nos da alguna opción va a ser a través de un puente aéreo. Pero, no sabemos a través de qué (aerolínea).

— ¿Cuál era su itinerario inicial y dónde se alojan ahora en París?

Nos estamos quedando en un hostel. Tenemos las reservas justo hasta el domingo porque el domingo pensábamos viajar a otro país, pero ya todo está cancelado. Ya no podemos salir. Ya nos cancelaron los pasajes. Francia no está cerrado, pero Bélgica ya cerró. Internamente nos han cancelado los vuelos para salir de acá.

— ¿Les devolverán el dinero de los pasajes cancelados?

Hay algunos empresas que sí y hay otras tres o cuatro que no. La mayoría de vuelos nos está devolviendo la plata.

Francia ordenó el cierre de lugares públicos como la Torre Eiffel para contener la expansión del coronavirus. (EFE/EPA/IAN LANGSDON).

Francia confirmó el cierre de locales públicos no esenciales como bares, cines y restaurantes a partir de la medianoche del domingo. El gobierno de Emmanuel Macron indicó que en este momento se encuentran en la fase 3 de la epidemia, que significa que el coronavirus está presente en todo el territorio.

Por el momento, Estefany y María Alejandra esperarán en París una respuesta por parte de la compañía o del gobierno peruano para regresar al Perú.

Al cierre de la presente nota, LATAM manifestó que ya se encuentra al tanto del caso y que viene trabajando con las ciudadanas para que puedan escoger entre las alternativas planteadas.

