El canciller británico, David Cameron, visitará en los próximos días las Islas Malvinas, donde reiterará su apoyo al “derecho” a “la autodeterminación” de ese archipiélago por el cual Reino Unido y Argentina libraron una guerra en 1982, anunció el domingo el Foreign Office.

Cameron viajará a Malvinas, llamadas Falkland por Londres, al inicio de un viaje que le llevará también a Paraguay, a una reunión del G20 en Brasil y a la sede de la ONU en Nueva York.

“El secretario de Estado de Relaciones Exteriores visitará las Islas Falkland como parte de su viaje a las Américas”, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, sin precisar las fechas exactas del periplo.

El viaje se produce menos de tres meses después de la asunción del presidente ultraliberal argentino Javier Milei, quien durante su campaña electoral anunció su voluntad de “recuperar las islas por la vía diplomática”.

El Foreign Office señaló que, en su visita a Malvinas, Cameron “reiterará el compromiso del Reino Unido de defender el derecho de los isleños a la autodeterminación”.

“Las Islas Falkland son una parte valiosa de la familia británica y tenemos claro que mientras quieran seguir siendo parte de ella, el tema de la soberanía no estará en discusión”, afirmó Cameron, citado en el comunicado.

El archipiélago, situado a 400 kilómetros de las costas argentinas y a casi 13.000 km de Reino Unido, fue escenario de una guerra de 74 días en 1982, que dejó un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

En 2013, en un referéndum en el territorio de apenas 2.000 habitantes, un 99,8% de los electores votó por mantenerse bajo soberanía británica.

La visita de David Cameron será la primera de un miembro del gobierno británico desde 2016, cuando el entonces secretario de Defensa, Michael Fallon, viajó al archipiélago del Atlántico Sur.

La última visita de un ministro de Relaciones Exteriores británico remonta a la de Hugo Swire en 2014, que provocó el enojo del gobierno argentino.

En 2022, la princesa Ana visitó las islas para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la victoria británica durante la gestión de Margareth Thatcher en la Guerra de las Malvinas.

Argentina defiende que las islas, ocupadas por Reino Unido en 1833, son parte de su territorio desde que se independizó en 1816 de la corona española.

Cameron proseguirá su periplo en Paraguay y a continuación asistirá a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 programada para el 21 y el 22 de febrero en Rio de Janeiro.

La gira concluirá en Nueva York, donde acudirá a la sede de la ONU, cuando se cumple el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Sin cambios previstos con Milei

Un portavoz del primer ministro conservador británico Rishi Sunak felicitó el 20 de noviembre a Milei por su victoria en las elecciones presidenciales de Argentina, pero descartó cualquier cambio de posición británico sobre Malvinas.

“No he visto los comentarios más recientes [de Milei] al respecto”, pero “por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso”, afirmó.

Durante la campaña, Milei afirmó: “Nos tocó una guerra que perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por las vía diplomática”.

“Por supuesto voy a defender las Malvinas”, agregó.

El comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores británico afirma que Cameron “presentará sus respetos a los que perdieron la vida durante el conflicto de 1982 y expresará su agradecimiento al personal militar del Reino Unido que presta servicio hoy en las islas”.

El comunicado añade que el jefe de la diplomacia británica “verá el trabajo de los isleños para proteger su entorno natural y algunos de los millones de pingüinos que viven en las islas”.