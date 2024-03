Votantes se congregaron este domingo frente a algunos colegios electorales en Moscú, la capital rusa, a raíz de un llamado de la oposición para homenajear al fallecido oponente Alexéi Navalny y denunciar unas elecciones diseñadas para mantener a Vladimir Putin en el poder.

La afluencia ha sido muy dispar dependiendo de los lugares, constató la AFP.

Moscú y San Petersburgo han sido las ciudades donde más personas respondieron al llamado a concentrarse a mediodía, fijado por Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny.

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor, Alexei Navalny, asiste a un mitin en Berlín, donde los votantes hicieron fila para emitir su voto en las elecciones presidenciales de Rusia el 17 de marzo de 2024. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP) / TOBIAS SCHWARZ

A las 12H00 locales (09H00GMT), decenas de personas se reunieron frente al colegio electoral de la escuela 2025 de Moscú.

“No hay tanta gente, pero es un buen resultado”, declaró Leonid Pakhin, un estudiante de 18 años. “No tenía ninguna expectativa en particular, solo estoy contento de que la gente haya venido”, añadió.

Denis, un joven de 21 años que trabaja en el sector publicitario, llegó para expresar su apoyo a la oposición sin riesgo de ser detenido.

Las manifestaciones clásicas contra el poder son duramente reprimidas en Rusia.

“He venido para expresar mi solidaridad con una persona muy importante (...) estas elecciones son una forma de honrar la memoria de Navalny”, explicó.

El opositor, principal crítico de Putin durante más de una década, falleció el 16 de febrero en una cárcel del Ártico, en circunstancias no esclarecidas.

Abogado de formación, fue encarcelado a principios de 2021 y denunció sin descanso la represión y la corrupción de las élites rusas. También criticó la campaña militar del Kremlin contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Su viuda, Navalnaya, ahora en el exilio, había instado a los rusos a protestar contra Putin durante el tercer y último día de las elecciones.

En Marino, otro barrio de Moscú, Natalia, de 65 años, afirmó que se sumó a la concentración para despedirse de Navalny, que calificó de “héroe”.

Su amiga Elena, ingeniera de 38 años, la acompañó. “Esta es nuestra única oportunidad de expresar nuestra opinión”, sostuvo.