La boda de la estadounidense divorciada y mestiza Meghan Markle con el príncipe Harry despertó en 2018 la esperanza de una modernizacion de la monarquía británica. Pero las acusaciones de racismo, que la reina Isabel II prometió tratar, enfurecieron a muchos miembros de la comunidad negra.

He aquí algunos testimonios recogidos por la AFP en Brixton, un barrio popular del sur de Londres donde muchos entrevistados prefirieron no dar sus nombres completos.

David Perry

“Le dije a mi hijo: sabes que la monarquía, los reyes y reinas de este países, durante siglos, han discriminado, saqueado a otros países, colonizado”.

“No disimulemos el hecho de que (el racismo) nunca podrá ser totalmente erradicado y quien piense eso, tanto esta monarquía como en la sociedad, es un necio”.

“Lo que hace es sacar a la luz lo que ocurre en el mundo. Y este año ha sido un año traumático”.

“Todo salió (...) miren a Trump, miren el Brexit, todo lo que la gente pensaba que estaba bajo la superficie, pero que en realidad seguía ahí, ahora está expuesto”.

“Rroutes”

“Siendo yo misma mestiza, he observado a Meghan desde el principio, al igual que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad: negros, blancos e indiferentes”.

“Así que no estoy realmente sorprendida por la entrevista, me alegro de que la verdad haya salido a la luz y creo que ha tardado demasiado tiempo”.

“Ras”

“Esta acusación no viene de una persona exterior. Lo que es muy interesante es que esta acusación, por el contrario, proviene de uno de ellos”.

“Desde mi punto de vista, no me están diciendo nada que no sepa ya. Porque he estado viendo estas cosas durante mucho tiempo. El colonialismo es racismo”.

- Mercy -

“Nací aquí, e Inglaterra es un país institucionalmente racista, tanto si quieren aceptarlo o reconocerlo como si no. O quizás hay que ser de una determinada raza para ver el racismo, no lo sé”.

“Pero creo que es muy triste que salga así. (Meghan) es mestiza, es una mujer negra... Si no fue un problema para él casarse con ella, ¿por qué iba a serlo su descendencia?”.

