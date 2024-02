El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes la creación de una coalición para enviar municiones y misiles de mayor alcance a Ucrania y afirmó que no se debe descartar el envío de tropas occidentales a la exrepública soviética para frenar el avance ruso.

“Hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas (...) pero no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra”, declaró tras una reunión con una veintena de dirigentes europeos en París.

La nueva coalición suministrará “misiles y bombas de medio y largo alcance” a Ucrania, añadió el mandatario, insistiendo en que “la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa”.

Macron aseguró que el envío de tropas “se mencionó entre distintas opciones”, pero no quiso dar detalles sobre la posición de Francia al respecto y afirmó que asumía esa “ambigüedad estratégica”.

Interrogado tras la reunión celebrada en el Elíseo, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, afirmó sin embargo que la cuestión del envío de tropas no figuró en el orden del día.

El dirigente francés insistió en que los aliados de Ucrania no estaban “en guerra con el pueblo ruso”, pero que “simplemente”, no quieren “dejarlos ganar en Ucrania”.

Los responsables occidentales reconocen el riesgo de que Rusia se imponga en el conflicto en 2024, cuando Ucrania se quede sin armas ni municiones. Kiev lamenta el retraso en el suministro del armamento prometido.