El padre de Kataleya “Kata” Álvarez, la niña peruana de 5 años desaparecida en Florencia (norte de Italia) el pasado junio, afirmó hoy que tiene “confianza” en su hermano y su cuñado después de que hayan sido imputados en la investigación junto a otras tres personas.

“Inculpar a mi familia me ofende”, sostuvo Miguel Chicllo en declaraciones recogidas por los medios locales, ante los que cuestionó el trabajo de las autoridades italianas : “Me hace pensar que si no encuentran nada nos quieren meter en problemas”.

Y sobre su hermano y su cuñado explicó que esperará a que las indagaciones den resultados pero está “seguro que ellos no tienen nada que ver” y “cuentan la verdad”.

La fiscalía investiga a cinco sospechosos y busca restos de ADN de la niña en varias bolsas de lona y otros objetos que portaban algunos de ellos cuando fueron filmados por una cámara mientras salían del edificio en el que vivía la menor, un antiguo hotel ocupado ilegalmente por familias peruanas y de otros países latinoamericanos.

Sobre los otros implicados, la madre de Kata, Katherine Alvarez, explicó que no tenía relación con ellos a pesar de ocupar el mismo bloque de viviendas, ni siquiera durante una pelea que hubo por el reparto de habitaciones.

“Estoy convencida de que Kata está viva. No sé si aquí o en el extranjero, espero que encuentren la verdad de esta investigación. Quiero saber el motivo por el que se la llevaron”, imploró

Según los investigadores, los tíos de la niña y los otros tres detenidos, que están acusados de extorsión, robo y homicidio, entre otros delitos, se dedicaban a la compraventa del “derecho de ocupación” de las habitaciones pidiendo un soborno o un “alquiler” de 600 a 700 euros, explicaron los investigadores cuando fueron detenidos.

La desaparición de Kata, que ha causado conmoción en Perú, está relacionada con la denominada “extorsión de las habitaciones”, según los fiscales, que desde el principio consideraron la hipótesis de un secuestro relacionado con un chantaje en el alquiler de las camas en el edificio.

En este sentido, los abogados de los padres de la menor aseguraron a los medios locales que no excluyen ninguna pista ni descartan un posible “error” en la identificación de la niña.

Kataleya Álvarez desapareció el pasado 10 de junio de las 13.00 horas (11.00 GMT) cuando jugaba en el patio del edificio donde reside después de haberse peleado con algunos niños.

La voz de alarma la dio su propia madre cuando, después de volver del trabajo, no encontró a la pequeña en casa y denunció la desaparición ante la policía.

Rápidamente la comunidad latinoamericana de Florencia se volcó en la búsqueda, difundiendo numerosos llamamientos en las redes sociales y grupos de WhatsApp pidiendo la colaboración para buscar a la desaparecida en las calles del barrio donde reside, en el distrito de Novoli.

La madre de la niña tuvo que ser atendida por el servicio de urgencias de un hospital florentino ya que ingirió una pequeña cantidad de lejía tras su paso por la Fiscalía italiana, donde prestó testimonio por la desaparición.