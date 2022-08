—Más de diez años después de la caída de la Unión Soviética y la puesta en marcha de la perestroika, ¿cuál es su visión del mundo actual?

La perestroika en la Unión Soviética tuvo un gran impacto no solo en el público de nuestro país, sino alrededor del mundo. Millones de personas en el mundo se convirtieron en seres libres y empezaron a vivir y desarrollarse en un mundo democrático. Además, con el fin de la Guerra Fría nosotros empezamos a eliminar las armas nucleares. No podíamos desperdiciar una oportunidad histórica y ahora esperamos seguir ayudando a los países en desarrollo que buscan reducir sus índices de pobreza y debemos luchar porque el nuevo orden mundial tenga niveles de división. Los grandes problemas que se viven en el mundo no deben crear confusión o pánico. Los países más desarrollados debemos trabajar juntos para salir adelante y resolver estos problemas.

—¿Cómo ha cambiado el mundo luego de los atentados terroristas del 11 de setiembre del 2001 en Estados Unidos?

Con los atentados del 11 de setiembre nos vimos en la urgencia de estar atentos a los problemas mundiales de terrorismo. Los gobiernos deben responder sobre este gran problema. Creo que una lectura optimista sobre el tema debe ser la búsqueda de soluciones mediante una combinación del uso de la fuerza, cuando sea necesaria, y un trabajo político que busque comprender las exigencias y los problemas que originan los conflictos en los pueblos. Hay muchos motivos que originan conflictos como la pobreza, el atraso económico o político. El caso del Medio Oriente es un buen ejemplo al respecto. Actualmente está la amenaza del fundamentalismo. Desafortunadamente, no tenemos una estrategia global para luchar contra el terrorismo y tenemos una acción militar de Estados Unidos en Iraq.

—¿Usted cree que estamos viviendo un choque de civilizaciones tal como lo planteó el profesor Samuel Huntington de la Universidad de Harvard?

Yo no estoy de acuerdo con el concepto de que estamos viviendo un choque de civilizaciones, creo que el resumen de los problemas del mundo va más por el lado económico, político y social. Se puede evitar un choque de civilizaciones si apelamos al diálogo y a la comprensión y reconocimientos de los pueblos. Lo ideal es construir el futuro respetando la historia, las culturas y las tradiciones de las diferentes civilizaciones en el mundo.

—Usted es un hombre muy reconocido en el ámbito mundial. Sin embargo, en Rusia no tiene mucha popularidad. ¿A qué atribuye eso? ¿Cómo cree que lo recordarán en el futuro en su país?

Yo tengo muchos seguidores en Rusia, especialmente entre los jóvenes y la gente educada. En Rusia también hay muchos problemas, todo cambio trae algún tipo de inconveniente y sí se encuentra gente que vive en pobreza o gente que ha tenido dificultades para adaptarse al cambio. Yo he viajado por todo Rusia y he conocido y he visto gente que ha entendido los cambios que hemos vivido, pese a que les ha causado dificultades. Pero es esa misma gente la que aprecia los cambios originados por la perestroika y no piensa en mirar al pasado. Ese ha sido mi mayor logro en mi carrera.

—¿Cómo se imagina el mundo en el futuro, en los próximos diez o veinte años?

Yo espero que en diez o veinte años haya un cambio hacia un nuevo orden mundial con mayor seguridad y estabilidad. Si esto no ocurre, entonces podremos tener complicados problemas. El escenario mundial actual y el del futuro depende mucho de las decisiones nacionales e internacionales.