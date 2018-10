La localidad inglesa de Windsor vuelve a engalanarse para acoger este viernes su segunda boda real en seis meses, la de la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel, y su prometido, Jack Brooksbank.

La hija menor del tercer hijo de la reina, el príncipe Andrés, y de su ex esposa Sarah Ferguson, se casará con Jack Brooksbank, un plebeyo de 31 años que fue camarero antes de trabajar como ejecutivo en la industria de la bebidas y de los bares.

Brooksbank dirige el club Mahiki, situado en el barrio londinense de Mayfair, conocido por ser frecuentado por gente rica y famosa de la capital británica.

Según el diario español "El País", Brooksbank rechazó estudiar una carrera universitaria y un empleo en la city londinense, el centro financiero británico, a pesar de haber estudiado en el prestigioso colegio Stowe de Buckinhamshire porque quería seguir sus sueños de triunfar en el negocio de la hostelería y los clubs nocturnos.

La pareja se conoció en la lujosa estación de esquí suiza de Verbier en el 2010 gracias a amigos en común. Por ese entonces Brooksbank era camarero de Devonshire Terrace, un restaurante de Londres. Eugenia tenía 27 años.

Con los años, Brooksbank llegó a trabajar en los pubs, clubs y restaurantes más famosos y prestigiosos de Londres, como el Admiral Codrington de Chelsea.

La princesa Eugenia y Jack Brooksbank se comprometieron en enero durante un viaje a Nicaragua.

Las nupcias, que se llevarán a cabo en el castillo de Windsor, se realizan solo cinco meses después del enlace entre el príncipe Harry -hijo menor del heredero del trono, el príncipe Carlos- y la actriz estadounidense Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex.

- Los detalles de la boda -



Eugenia, novena en la línea de sucesión al trono y directora de la galería de arte Hauser & Wirth de Londres, y Brooksbank, están copiando algunos de los planes de la anterior ceremonia.

La pareja también invitó a 1.200 personas de todo el Reino Unido a participar en las celebraciones en el castillo y a ver a los recién casados salir de la Capilla de San Jorge tras la ceremonia.

Luego pasearán en un carruaje abierto por Windsor, pero el recorrido será más corto que el que Harry y Meghan en mayo, cuando miles de personas se agolparon en las calles y cientos de millones en todo el mundo lo vieron por televisión.

"Hemos sido bendecidos este año con dos bodas reales", dijo Phillip Bicknell, jefe adjunto del concejo local. "Esperamos que tenga un gran día y estamos muy contentos de que lo compartan con nosotros".

Una de las damas de honor de Eugenia será Theodora Williams, la hija de seis años del ex cantante de "Take That" Robbie Williams y de su esposa Ayda Field.

La princesa Carlota, de tres años, hija del segundo en línea del trono, el príncipe Guillermo y de su esposa Kate, también será dama de honor. Su hermano el príncipe Jorge, de 5 años, será paje. La hermana mayor de Eugenia, Beatriz, de 30 años, será su dama de honor.

El párroco de Windsor encabezará la ceremonia y el tenor italiano Andrea Bocelli intervendrá en ella.

La ceremonia se transmitirá por la televisión británica y en vivo en los canales de la Familia Real y del Príncipe Andrés en YouTube, Facebook y Twitter.

La familia real está pagando los gastos de la boda, pero hay inquietud entre republicanos y algunos periódicos por un costo de la seguridad del evento de más de 2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares), porque Eugenia no tiene responsabilidades oficiales.

Unas 38.000 personas firmaron una petición, organizada por el grupo activista Republic, en contra el uso de dinero público para la ocasión.

El periódico "The Sun", el más vendido del Reino Unido, publicó una noticia en primera plana el miércoles con el titular "2 millones de libras para la boda de Eugenia" y dijo que el evento pudo haberse celebrado en una capilla cerca de la casa de infancia de la novia.

Fuente: Con información de Reuters