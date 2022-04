“Solo lo quise asustar”, se defendió este sábado el hombre que amenazó de muerte a un niño porque le hacía bullying a su hija, que tiene un implante coclear en una escuela de Llavallol, en Argentina. “Te voy a sacar la cabeza y los ojos”, le había dicho a través de un audio de WhatsApp.

Tras la denuncia de la familia del menor, y con una restricción impuesta por la Justicia, Leonardo -su apellido no fue identificado- dio su versión en en una entrevista al canal C5N. Dijo que no se arrepiente del audio amenazante que le envió al alumno de 13 años, aunque señaló que no haría nada de lo que allí dijo.

“Me cansé de ir al colegio para que controlen la situación de estas personas que la cargan a mi hija y no hacen nada. Y estallé”, sostuvo el hombre durante el reportaje telefónico.

Leonardo responsabilizó a las autoridades de la escuela Euskal Echea, a la que concurren tanto su hija como el menor agredido. El establecimiento se encuentra ubicado en la localidad Llavalol, en el partido de Lomas de Zamora.

El hombre contó que su hija pesó 450 gramos al nacer, dijo que atrevesó múltiples cirugías, incluso una costosa que le permitió evitar que quedara ciega. “Solo estuvo sorda hasta los cuatro años, cuando le pudimos colocar un implante coclear”, expresó.

Si bien dijo que buscó hacer todo lo posible para que la niña esté bien, el hombre se mostró indignado por el bullying hacia ella. “Hay un grupo de nenas que no la invitan a los cumpleaños y con otro nene la cargan todo el tiempo. Mi hija vuelve llorando todos los días”, relató.

El sujeto explicó que tuvo reuniones previamente con la directora, la psicopedagoga y la madre del menor para que el hostigamiento hacia su hija terminara. Sin embargo, eso no ocurrió. Por eso, dijo, insistió con la familia.

“La llamé a la madre y le pedí por favor que hablara con su hijo y me dijo que eran cosas de chicos. Y que sino, fuera a la escuela, y [pidiera] que le pongan una sanción porque ella no tenía tiempo para ese tipo de boludeces”, sostuvo. Y agregó: “Detrás de eso, le mandé el audio al hijo y a la madre”.

El hombre remarcó que entonces “explotó”, dijo que se vio superado por la falta de respuestas de las autoridades educativas y cargó contra la escuela Euskal Echea: “No hicieron nada”.

El sujeto procuró relativizar las amenazas. “Yo no voy a hacer lo que dije, solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”, indicó. A su vez, aclaró que no estuvo preso, como dijo en el audio, sino que fue demorado en una oportunidad por falta de documentación cuando circulaba con una motocicleta.

Frente a la polémica desatada, el hombre dijo que recibió varios mensajes de apoyo de otros padres que atraviesan por la misma situación. “No me molestaría ir preso por haber amenazado a un menor, si con eso se lograría que dejen de molestar a mi hija, que sufre burlas desde hace 10 años”.

El hombre tiene una restricción de acercamiento al menor que recibió el audio, impuesta por la UFI 6 de Lomas de Zamora, que también le pidió que cesara el hostigamiento hacia el joven y su familia.

El audio

“Con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años”, comienza el audio que el hombre le mandó al joven, según difundió el sitio El Diario Sur.

Y continuó con una amenaza: “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, te voy a sacar la cabeza. Te voy a sacar los ojos, los voy a poner en un plato y te los voy hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”.

A lo largo del mensaje, el hombre acusó al menor de hacerle bullying a su hija. “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear... Y si no, de última te saco los oídos y se los pongo a mis hijas”, advirtió el acusado.

“Te voy a hacer mierda.. Que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia cuando entres y salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazos a vos y a tu vieja. ¿Me escuchaste?”, concluye el hombre.

Acoso escolar

En la Argentina cada vez son más los casos de acoso escolar o bullying. Se trata de un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica o agresión física de un niño o varios hacia otro, que se convierte en blanco de reiterados ataques.

En el último año se duplicaron los casos reportados de bullying o acoso escolar: más de 12.000 niñas, niños y adolescentes por año lo sufren, según el último reporte desarrollado por la ONG Internacional “Bullying Sin Fronteras”.