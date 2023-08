Entrevista

Sebastián Mantilla, politólogo y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos

- Las estadísticas solo han empeorado en los últimos años, ¿cuál sería el origen de este fenómeno de crimen y violencia en Ecuador?

Si uno compara las estadísticas anuales desde el 2019 puede ver un incremento progresivo de las muertes violentas en Ecuador y la mayoría no se dan por robos y asesinatos, sino que están principalmente relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Sucede que la guerra entre los cárteles mexicanos se ha exportado a otros países y el principal escenario de disputas entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación es Ecuador. Las antiguas pandillas locales han sido reclutados por esos cárteles. Eso ha hecho que Ecuador se convierta en una plataforma para el crimen organizado, específicamente para la exportación de la cocaína hacia el mundo. Las bandas locales se encargan de manejar la logística de la droga proveniente de Colombia y el Perú para exportarla a mercados internacionales.





- ¿Y por qué eligieron a Ecuador para eso?

Las leyes, la debilidad del Estado, la penetración de las bandas en distintos niveles de las instituciones y la inexistencia o no aplicación de políticas públicas acertadas para enfrentar al crimen organizado han hecho que se incremente de manera progresiva los crímenes violentos, las actividades delictivas y el narcotráfico. Por ejemplo, las incautaciones son solo una parte pequeña de toda la droga que realmente sale de Ecuador camuflada en contenedores de bananos, camarón y otros productos lícitos. Por otro lado, está el problema de las prisiones. Las cárceles que deberían estar custodiadas resultan cayendo bajo el poder de estos grupos criminales, sobre todo las más importantes como la penitenciaria del litoral. En el caso de la penitenciaria de Guayaquil hay ocho pabellones y Los Lobos controlan uno, otro grupo controla otro, así respectivamente. Por eso según mi punto de vista este es un fenómeno diferente al que se vivió en Colombia o en otros países de América Latina. En Ecuador se vive la disputa entre los cárteles por el mercado internacional.





- Este fenómeno inició en los puertos pero ahora vemos crímenes como el de Villavicencio en plena capital, en Quito. ¿Este es un problema nacional o está focalizado en ciertas regiones?

Hay zonas donde la situación es más grave y no hay control del Estado. Por ejemplo, la provincia de Esmeraldas está en una situación crítica. Lo mismo en otras zonas con puertos, como Guayaquil y la provincia del Guayas. En el caso de Manabí también. Desde ahí se organiza la exportación de la droga. El asesinato de Fernando Villavicencio ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana porque nunca antes se había visto algo así. Hace mes y medio asesinaron al alcalde de Manta y hasta ahora no hay explicaciones desde el Gobierno sobre los móviles, tampoco hay una explicación clara sobre la muerte de Rubén Cherres, quien tenía vínculos con el cuñado del presidente de la República y se le señalaba de articular intereses de un cártel de la droga.





- ¿Quiere decir que para usted habría otro tipo de móvil detrás del asesinato de Villavicencio?

De acuerdo a lo que yo podría analizar, en función a la poca información que se ha dado, pese a las declaraciones de Villavicecio contra alias 'Fito', lo curioso es que si los cárteles criminales lo hubieran querido matar lo habrían hecho con sus propios hombres. Pero lo asesinaron sicarios colombianos. La conclusión más lógica que puedo sacar es que detrás de este asesinato hay un crimen político, motivado por grupos políticos a los que les incomodaba Villavicencio y decidieron ejecutarlo. Habrá que estar atentos a cómo siguen las investigaciones sobre los detenidos y descubrir quiénes fueron los autores intelectuales.





- ¿Y a nivel del ciudadano de a pie, cómo se vive toda esta situación de inseguridad en Ecuador?

Con mucho miedo e incertidumbre. Uno no se siente seguro donde vive. Es como vivir en un régimen de impunidad, ves a asesinos o narcotraficantes que son arrestados y luego salen libres. Hay una alta sensación de vulnerabilidad en la población, no ven un Estado que les proteja, no ven a una policía que los proteja, ni a unas Fuerzas Armadas que los protejan. Con la situación de Villavicencio, además, ha quedado mucho dolor e indignación porque la mayoría parece coincidir en la sospecha de que es un tema político.