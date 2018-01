Miles de chilenos y feligreses de naciones vecinas esperan acompañar con júbilo al papa Francisco en su visita al país la próxima semana, aunque laicos, minorías y comunidades mapuche planean manifestaciones contra el sumo pontífice en cada ciudad de su gira.

Un grupo de creyentes, que acusa a un obispo designado por el papa Francisco de proteger a un sacerdote pedófilo, prepara actos de rechazo al Sumo Pontífice cuando llegue a Santiago el lunes.

En 2015, el papa Francisco nombró a Juan Barros como obispo de la sureña ciudad de Osorno. La designación indignó a muchos devotos y víctimas que ven a Barros como uno de los protectores de Fernando Karadima, poderoso sacerdote acusado de reiterados abusos sexuales contra menores.



Críticos en Chile dicen que Barros tenía conocimiento y ayudaba a encubrir los actos de Karadima, quien fue mentor de varios curas jóvenes, incluido el mismo obispo de Osorno. Barros ha negado esas acusaciones.

(Foto: Fundación Blanca Estela) Juan Barros, de 58 años, es visto por algunos como un encubridor del mayor cura pederasta de la Iglesia chilena. (Foto: Fundación Blanca Estela) Fundación Blanca Estela

El portavoz de un grupo de devotos en Osorno, Juan Carlos Claret, dijo a Reuters que, pese a su insistencia, representantes del Vaticano se negaron a concertar una reunión con el Papa durante su paso por Chile.



"Creemos que las víctimas de abuso sexual han sido marginadas por la Iglesia (...) y tenemos la intención de mantener vivo el problema", dijo Claret.



Es probable que las protestas del grupo, programadas para coincidir con apariciones públicas del papa Francisco en Santiago, ensombrezcan la visita, ya cuestionada por muchos chilenos que ven en este tipo de casos heridas abiertas ante una generalizada sensación de impunidad.



El sumo Pontífice, que nació en la vecina Argentina y vivió parte de su juventud en Chile, defendió a Barros y extremó las tensiones cuando hace tres años pidió a Osorno pensar "con la cabeza".



"Por favor, no pierdan la serenidad. Osorno sufre, sí, por tonta, porque no abre su corazón y se deja llevar por las macanas (tonterías) que dice toda esa gente", dijo el Papa ante consultas de feligreses chilenos que visitaban el Vaticano en 2015 según un video tomado por uno de ellos en la Plaza San Pedro.

— Más movilizaciones —



El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también prepara diversas protestas en Santiago, ya que a juicio de la agrupación el líder de la Iglesia Católica no ha encarado como se esperaba los casos de sacerdotes involucrados en abusos sexuales.



"El Papa y la Iglesia han jugado un papel siniestro al encubrir casos de abusos sexuales. Han sembrado un manto de oscuridad en temas como la diversidad sexual o el matrimonio homoparental", dijo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.



Para "visibilizar la desconfianza hacia el Papa" y la Iglesia Católica, Jiménez dijo que en coordinación con otros grupos convocarán a una gran manifestación en el centro de la capital para la primera noche del papa Francisco en Chile.



El primer papa latinoamericano aterrizará la tarde del lunes en Santiago, donde realizará al día siguiente una gran misa, para luego trasladarse el martes a la sureña ciudad de Temuco y al día siguiente a Iquique, en el norte del país, desde donde emprenderá rumbo a Perú, la segunda y última escala de su gira.



En un intento por lograr una mayor cercanía con la etnia mapuche, principal pueblo indígena del país, el papa Francisco realizará una masiva eucaristía en la base aérea Maquehue, en Temuco.



Pero varias comunidades mapuche se oponen a que el sumo Pontífice realice la principal ceremonia en tal lugar, ya que alegan que les pertenece y no fueron consultados, más aún cuando están avanzadas las negociaciones con el Estado en un proceso de reivindicación territorial.



"Nos parece una falta de respeto que esta ceremonia se realice en unos terrenos que el Estado reconoce que son nuestros", dijo a Reuters Albertina Urrutia, presidenta de la comunidad Domingo Painevilu 2.



"Nosotros intentamos hablar con las autoridades de la Iglesia para ver este problema pero no nos recibieron (...) En cambio, el Papa realizará una ceremonia en medio de nuestro territorio y ni siquiera nos pidió permiso", agregó.



La última escala del jefe de la Iglesia Católica en Chile, en el norteño puerto de Iquique, tampoco se libraría de manifestaciones, aunque éstas no apuntarían hacia su figura.



Se espera que muchos bolivianos crucen la frontera para participar en la gran ceremonia que se realizará en una playa en la costa del Pacífico. En ese marco, grupos y activistas del vecino país planean manifestarse y pedir apoyo para su histórica demanda de una salida soberana al mar para Bolivia.



Fuente: Reuters