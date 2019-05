Timochenko pide a FARC defender proceso de paz pese a recaptura de Jesús Santrich

Bogotá. El líder de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko", pidió este sábado a los miembros de ese partido a seguir "consecuentes" en la defensa del proceso de paz en Colombia luego de que uno de sus miembros, Jesús Santrich fuera recapturado ayer tras salir de la cárcel.

"Nos encontramos en un momento en el que no podemos flaquear. Nos corresponde, más que nunca, fortalecer la unidad de nuestro partido como garante de la implementación de lo acordado. No podemos vacilar, ni dudar un instante, en la importancia de lo realizado hasta hoy", manifestó Londoño en una carta que envió a los ex guerrilleros.

►Trasladan a Santrich a una clínica por "alteración del estado de conciencia"



►Ex líder de las FARC Jesús Santrich es recapturado a su salida de prisión | FOTOS



►Colombia: Justicia decide no extraditar a Jesús Santrich a EE.UU. y ordena su libertad



Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", fue recapturado el viernes por la Fiscalía momentos después de salir de la cárcel bogotana de La Picota, donde estuvo detenido trece meses por solicitud de EE.UU., que lo pidió en extradición por narcotráfico, y enseguida recluido en el búnker de la Fiscalía.

El ex líder guerrillero salió de prisión en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la Fiscalía y de la Policía, en cumplimiento de una orden de "libertad inmediata" librada esta semana por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

No obstante, una vez cruzó la puerta principal de La Picota, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo detuvieron de nuevo y lo devolvieron al centro carcelario por "nuevas evidencias" de su participación en el narcotráfico.



Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", fue recapturado el viernes por la Fiscalía momentos después de salir de la cárcel. (Foto: AFP) Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", fue recapturado el viernes por la Fiscalía momentos después de salir de la cárcel. (Foto: AFP)

Es por ello que Londoño convocó para esta tarde en Bogotá una reunión de ex comandantes de la antigua guerrilla para analizar el futuro del acuerdo de paz firmado en noviembre del 2016.

Por otra parte, el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC) señaló que lo que sucede con Santrich es "duro e indignante", y destacó "la ola de indignación despertada al interior del país y a escala internacional".

"Lo que nos corresponde en la hora (sic) es estimular y aprovechar al máximo la creciente inconformidad con la arbitrariedad reinante para arrinconar de manera definitiva a los enemigos de la paz", añadió.

De igual forma, "Timochenko" considera que el partido FARC no puede darle cabida a quienes "vaticinan el fin del proceso de paz" al elaborar "tesis apocalípticas", como un regreso a la lucha armada.

"Pretenden empujarnos a adoptar acciones desesperadas, que una vez materializadas les sean más que útiles para propinar la estocada final al proceso", señaló.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del 2018 por la Fiscalía colombiana acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.

En caso de que esa denuncia sea cierta, el caso de Santrich quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, el mecanismo de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Esta madrugada, las autoridades lo trasladaron al hospital Méderi de Bogotá por "alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos", aunque el centro médico aseguró que ya "se encuentra clínicamente estable".

Fuente: EFE