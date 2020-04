El potencial otorgamiento de reclusión domiciliaria que pueden recibir presos condenados en la Provincia de Buenos Aires en Argentina, como supuesta medida para evitar los contagios por coronavirus en las cárceles, provocó miedo y desamparo en las víctimas y familiares.

Según informa “Infobae”, un ciudadano de la ciudad de Bahía Blanca afirmó que si las autoridades de su país le brindan el beneficio de prisión domiciliaria al violador de su hijo de 9 años, saldrá a la calle a hacer justicia con sus propias manos.

El preso fue identificado como José Luis Andersen. En septiembre de 2018 lo condenaron a 20 años de prisión por abusar sexualmente de su ahijado un año antes.

El padre del menor, de nombre ficticio Pablo, conversó con Radio La Brújula 24 de Bahía Blanca y aseguró que el condenado pidió a la Justicia de Argentina la prisión domiciliaria.

“Como la sentencia no está firme y ellos apelaron, nunca dejamos de estar al lado de la causa. Ahora estamos adelantándonos porque él pidió estar beneficiado con la prisión domiciliaria”, dijo en medio de la entrevista

“Esto tomó un tinte que es una locura total. (...) Esto es un aviso para los jueces, fiscales, para todos, porque van a tener que abrir el ojo (...) Es horrible esto que voy a decir: en los tiempos de los militares, había cuadrillas de civiles que salían a cazar gente. Y si no hay justicia, tendremos que salir a cazar gente. No queda otra”, agregó.

Andersen, que fue amigo del padre antes de los hechos y que era ministro de la eucaristía en una capilla dependiente de la iglesia San Roque, abusó del pequeño entre junio y agosto de 2017 dentro de la vivienda.

“Era muy amigo mío, muy amigo de la familia. Venía unas cinco noches por semana a cenar a casa. Éramos familia, me veía más con él que con mi hermano. Él estaba pendiente de mis problemas, de mis hijos, de todos. Abusó de mi confianza porque él se vendía como una excelente persona, y yo compré. Yo lo ayudaba mucho en la iglesia”, puntualizó el padre.

Pablo también aseveró que la vida de su hijo cambió totalmente después del hecho y que después de tres años padece de problemas psicológicos.

No obstante, el padre del pequeño dijo que no tiene miedo de ir a la cárcel por hacer justicia con sus propias manos.

“Los que se tienen que poner los pantalones largos tienen que ser los jueces y son los fiscales. Para que no los dejen salir, para que presenten cosas. Y si no lo hacen, habrá que tomar medidas como en tiempos que no tendrían que volver en la Argentina. (...) Como dice el dicho: 'Muerto el perro, se acabó la rabia '(...) Por ahí, cuando lo maten, yo estoy tomando un café en el centro", finalizó.

Hasta la fecha, las autoridades no han emitido ningún beneficio de prisión domiciliaria para José Luis Andersen.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Científicos brasileños hallaron restos de coronavirus en alcantarillas de Río de Janeiro (EFE).