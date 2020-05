Manaos [AFP]. El sistema de salud en Manaos está cerca del límite por el nuevo coronavirus. Más del 95% de las unidades de cuidado intensivo de esta ciudad del norte de Brasil están ocupadas y el número de llamadas al Servicio de Emergencia Móvil se ha duplicado desde el comienzo de la pandemia.

Los médicos corren para atender a los pacientes, pero muchas veces no llegan a tiempo.

“Lamentablemente llegamos tarde, cuando nos llamaron ella ya llevaba 40 minutos de paro cardíaco. Nuestros colegas comenzaron a reanimarla, pero con ese tiempo es realmente irreversible”, sostiene David Saback, médico de SAMU.

“Cuando el paciente está en paro cardíaco-respiratorio, en ese momento, como nuestros recursos son limitados, solo constatamos la muerte. Es distinto en tiempos normales, cuando tratamos de reanimar al paciente. Como hoy no tenemos camas, no tenemos reanimación, no tenemos unidad de cuidados intensivos, vivimos sin recursos, sin poder recibir a estos pacientes graves”, expresa Domício Melo, director médico de servicio de emergencia móvil.

El colapso no afecta solo a los hospitales. La capital del estado de Amazonas enfrenta serios problemas para enterrar a los fallecidos, por lo que la ciudad lanzó el servicio SOS Funeral, para recolectar los cuerpos de quienes mueren en sus casas.

“Llegué cerca de las 7, pero la familia está esperando desde que murió. A las dos de la mañana contactaron al personal de SOS Funeral para que recojan el cuerpo”, cuenta Tatiane de Paula Magalhães, nieta de una mujer que falleció por COVID-19.

Manaos es la región con la tasa de mortalidad más alta por COVID-19. Al jueves, registraba más de 3.200 casos confirmados y unas 300 muertes.

Según reportes de prensa, las funerarias tienen reservas de ataúdes solo para dos semanas más.

“Un stock como este, bueno, en un servicio normal en promedio, oscilaba de 12 a 15 servicios funerarios. Hoy estamos en 50, 52, 55”, revela José Coimbra da Silva, responsable de logística para funerales.

Con más de 91.500 casos confirmados, pero según científicos con entre 15 y 20 veces más, Brasil se prepara para afrontar una situación similar a la de Estados Unidos o Italia, en un momento en que la enfermedad ya supera las 6.300 muertes.

Brasileña Manaos se acerca al colapso por pandemia de coronavirus. (AFP).

