Corea del Sur pasó de ser el segundo foco de coronavirus a nivel mundial a ser considerado un ejemplo por su respuesta a la pandemia. Sin limitar forzosamente el movimiento de sus ciudadanos y gracias a un testeo masivo de posibles casos, el país asiático ha logrado reducir y ralentizar exitosamente el avance del COVID-19. Pese a ello, la periodista y escritora Mina Sohn, al igual que muchos otros surcoreanos, aún prefiere quedarse en casa.

En un perfecto español, prueba de la vida multicultural que ha cultivado a lo largo de su vida, la también presentadora de radio y televisión y exdirectora de The Huffington Post Corea cuenta que los expertos en su país afirman que hasta que el virus no haya desaparecido de todos los países nadie puede estar totalmente a salvo.

Desde Seúl, Sohn comparte con El Comercio algunas enseñanzas de la experiencia surcoreana frente a la pandemia, en momentos en que el coronavirus golpea con fuerza a Europa y Estados Unidos, mientras Latinoamérica se prepara para la peor parte de su embate.

Corea del Sur comunicó el lunes que registró 47 nuevos casos de coronavirus por primera vez desde que alcanzó su pico a finales de febrero. Las nuevas infecciones se registraron hasta la medianoche del domingo y muestran un descenso considerable en comparación con las 81 de un día antes. Muchos de los nuevos casos son personas que llegaron de otros países. (Foto: AFP)

— En Corea del Sur no rige una cuarentena obligatoria, ni el cierre de fronteras, tampoco se multa o apresa a nadie por infringir las recomendaciones de distanciamiento social. Han sido los surcoreanos quienes, por voluntad propia, se confinaron en sus casas. ¿Cuál es la mentalidad tras esta forma de actuar?

Yo creo que, primero, la cultura es totalmente diferente. En Asia, sobre todo en los países del este como Corea del Sur o Japón, tenemos más tendencia a obedecer, es la filosofía oriental que tenemos, nosotros estamos educados para respetar a los padres, a los profesores. Incluso hay un refrán coreano que dice que no se debe ni pisar la sombra de los maestros. Entonces, cuando un líder dice una cosa o algo que tenemos que hacer, la gente lo escucha y lo respeta bastante.

Lo segundo es que acá hemos vivido otras epidemias muy cerca. Todo ha tenido origen en China, menos el MERS. Y cuando algo está pasando cerca de ti tú piensas que hay más posibilidades de llegar a esa situación. Yo creo que lo que pasó con el coronavirus es que en Europa pensaron que no iba a llegar hasta allá. Corea del Sur tiene cerrada la frontera con Corea del Norte, pero tiene muchos negocios y mucha relación con China y Japón, el mundo está súper conectado. Entonces nosotros teníamos esto previsto, la gente ha tenido y tiene mucho más cuidado. Pero además de la cultura y la experiencia del pasado, nosotros hemos pasado por periodos muy duros, como la guerra coreana, que ha sido una de las más brutales de la historia, o la crisis económica de 1997. Asimismo, tenemos que vivir entre las disputas de China, Japón y Estados Unidos, geográficamente hemos sufrido mucho, entonces somos muy fuertes y somos más fuertes aun cuando enfrentamos crisis como estas.

— El gobierno anunció hace unos días que el curso escolar iniciará de forma virtual y muchos aún siguen en sus casas. ¿Qué tan importante es resguardarse pese a haber superado la peor parte del brote?

Los expertos aquí dicen que hasta que todo esté terminado en otras partes del mundo no podemos estar seguros porque Corea del Sur es un país que tiene muchos negocios con otras naciones y tenemos muchos viajeros aquí. Últimamente el número de contagios diarios ha bajado a menos de 50, pero más de la mitad de los contagiados son personas que vienen de afuera.

Por ello, desde la semana pasada tenemos una nueva norma: todo el mundo, no importa si es coreano o extranjero o cuánto tiempo se quede, cuando llega al aeropuerto internacional tiene que pasar las pruebas y tiene que esperar en un lugar en cuarentena durante un día para ver el resultado. Si da positivo, tiene que ir directamente al hospital. Si no da positivo se puede ir a casa, pero tiene que estar confinado durante dos semanas. También estamos instalando algunas aplicaciones en los celulares y las personas están obligadas a colocar sus datos y su condición para que cada día se pueda monitorear su situación. Así que acá continúa la prevención.

— ¿Cómo ha cambiado la vida en Corea del Sur por este virus?

Aquí también la hemos pasado mal, quizá no de una forma tan terrible como en Europa, pero al principio teníamos mucho miedo. Después del paciente número 31 empezó la infección colectiva y de repente teníamos 100, 200, 500 contagiados al día. La gente se ha quedado muy asustada. Las actividades sociales han parado casi todas. Tal vez no tanto como en Latinoamérica, pero acá también hay gente que vive del día a día. En alguna fábrica de Samsung, por ejemplo, una persona resultó contagiada y tuvieron que cerrar la fábrica. Además, muchas empresas coreanas tienen sus sedes en China y como ellos estaban varados nosotros también nos perjudicamos.

Para resolver el fuerte golpe económico el gobierno está prestando dinero a la gente que lo necesita, con un interés de menos de 1%, también está repartiendo dinero a la población vulnerable y quitando gran parte de los impuestos a la gente que no puede pagar.

En Seúl, la mayor ciudad de Corea del Sur, con 9,7 millones de habitantes, se cerraron los espacios públicos y se prohibieron manifestaciones en torno al 21 de febrero, cuando apenas se habían registrado poco más de 150 contagios en todo el país (hasta este lunes sumaban 10.284 infectados y 186 fallecidos). Esta foto del último domingo muestra a un par de ciclistas en en el distrito de Yeouido, en Seúl. (Foto: AFP)

Poco a poco hemos superado esa parte, ahora estamos volviendo un poco más a la normalidad, pero continúan las recomendaciones del gobierno. Yo creo que la gente está obedeciendo bastante bien, si vas por la calle ves que casi todo el mundo lleva mascarillas, hay gel desinfectante de manos por todas partes. Acá no se han visto compras extremas porque tenemos un sistema de compras en línea muy desarrollado, entonces ha sido un poco más tranquilo que en otros países. Además, mucha gente, yo incluida, aún prefiere quedarse en casa. El gobierno no ha obligado a ninguna persona a no salir, pero ha dado el derecho a todas las instituciones municipales, a cada distrito, de decidir qué hacer.

— Las autoridades surcoreanas instalaron centros de detección para hacer pruebas de coronavirus como parte de un sistema de testeo y rastreo de contagiados a gran escala. ¿Tú te hiciste la prueba?

Yo no porque no tuve ningún síntoma, desde que se recomendó el aislamiento social casi nunca he salido de mi casa. Yo preferí no salir porque tengo la suerte de trabajar escribiendo y mi madre tiene 80 años y no quería arriesgarme a que alguien me contagie y luego yo contagiarla. Pero aquí, si las personas se sienten mal y creen que pueden tener coronavirus pueden ir en cualquier momento a los hospitales especiales que ha montado el gobierno y hacerse el test, todo es gratis para los coreanos.

En Estados Unidos está siendo un gran problema porque muchos no tienen seguro de sanidad, pero aquí yo creo que el gobierno ha pensado que es mucho más importante, aunque gastemos dinero, prevenir la enfermedad. Se decidió que es mejor hacer el número máximo posible de pruebas a quienes tienen síntomas o se sienten mal para prevenir una crisis más grande.

Desde que el primer gran brote de COVID-19 se detectó en Corea del Sur a finales de febrero se han promediado 10.000 test diarios. (Foto: AFP)

— ¿Se informa allá de cómo se está manejando la crisis en Latinoamérica? ¿Se dice algo del caso peruano?

Todavía no, aún se habla mucho de Europa, porque la situación en Italia y España es muy grave. También se informa del caso de Estados Unidos, que es un país que tiene mucha relación con nosotros, muchos coreanos viven ahí. Yo creo que en adelante se va a hablar más de Latinoamérica porque el número de casos está subiendo ahí.

— En el Perú está costando cumplir las reglas de confinamiento, no solo porque muchos ciudadanos viven de su trabajo diario, sino también por la irresponsabilidad de aquellos que se niegan a acatar las normas. ¿Qué diría que hace falta para entender la importancia de quedarse en casa?

Lo que pasa es que el coronavirus es algo muy raro, no se ha visto antes. Por ejemplo, puedes no tener síntomas pero llevar el virus y puedes estar matando a la gente sin querer, incluso a tu familia. Entonces, como no se ve y no siempre presenta síntomas –incluso y al principio se decía que solo los mayores morían–, entonces la gente no tiene conciencia. Lo que pasa es que cuando llega el momento en que te das cuenta de que es un problema grave para tu sociedad ya es muy tarde para evitarlo.

Yo creo que lo que es importante es que los medios de comunicación, la prensa, investiguen por qué es importante quedarse en casa, con expertos como científicos y médicos para hacer que la gente entienda bien porque muchos no lo entienden. Lo he visto incluso con mis amigos en Italia y España. Cuando estábamos pasándolo mal acá en Seúl yo les contaba que la situación estaba horrible y me decían “estás exagerando, es una gripe nada más”. Porque no se siente lo grave que es un problema hasta que llega a ese punto en que ya está fuera de tus manos.

Un programa de test masivos y de rastreo de contactos ayudó a contener el virus en Corea del Sur. En esta imagen del 12 de marzo, personal médico atiende a una mujer con síntomas de COVID-19. (Foto: AFP)

La prensa debe explicar por qué es tan peligroso, que si tú sales a la calle puedes estar matando a la gente. Y que eso implica que solo estando en tu casa puedes salvar a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos y a tu país. No se trata de obedecer al gobierno, se trata de salvar la vida de las personas que quieres, de salvar la economía del país que servirá para tu futuro también. Cuando lo piensas bien es muy sencillo, simplemente tienes que estar en casa. Por eso también es importante que, como pasó aquí o en Europa, muchos artistas y gente conocida se movilicen. En el Perú tienen artistas y una gastronomía increíbles, hay que entretener a la gente, conversar con la gente para que puedan pasar el tiempo en casa.

— ¿Qué consecuencias psicológicas puede traer consigo el confinamiento?

La verdad no lo sé. Pero estás encerrado en tu casa y no es por tú decisión, sino porque no debes salir. Yo creo que ese sentimiento, esa sensación, no hace que te de gusto estar ahí. Sientes la falta de libertad y luego te preocupas por la economía, por lo que está pasando, por el miedo de que tu madre se pueda contagiar. Esa angustia le causa mucha depresión a la gente.

En Corea del Sur el gobierno ha montado un centro de llamadas de defensa psicológica porque la gente la pasaba mal. Es bastante increíble porque hoy en día estamos tan acostumbrados a hacer intercambios con el mundo, a salir a la calle y tener una vida muy activa, parece mentira pero solo estar en tu casa te vuelve loco.

Pese a la alentadora evolución de la enfermedad en Corea del Sur, las autoridades han pedido que se extreme la vigilancia por la posibilidad de que pueda reproducirse una epidemia más grave, debido a que aún surgen brotes en iglesias y hospitales, así como otros causados por viajeros que regresan del extranjero. (Foto: AFP)

— ¿Qué aconsejas para sobrellevar la cuarentena en casa? ¿Cómo lo haces tú?

Yo he hecho mucho yoga y meditación porque meditar y respirar bien te puede calmar. Mucha gente ha pasado tiempo arreglando cosas, siempre hay en casa un rincón que no has podido limpiar totalmente. He visto lo que hacen muchos amigos míos y otras personas en Internet, algunos han arreglado todas las fotos que han tomado, otros han tirado ropa que no utilizaban, han limpiado a detalle, o se han puesto a cocinar y a hablar mucho con su familia.

— ¿Qué podría aprender el mundo de esta pandemia? ¿Qué deberíamos conservar de esta crisis para ponerlo en práctica después?

Yo creo que estamos aprendiendo que el mundo es uno solo. Cuando tú piensas que una cosa está pasando en Asia no puedes pensar que es solamente un problema de los asiáticos, es un problema mundial porque estamos súper conectados. En el futuro, tenemos que pensar en alguna manera de sobrevivir juntos, de colaborar y no pelear más. Por ejemplo, muchos materiales importantes para combatir esta pandemia no se producen en todos los países. Hay un país que produce mascarillas, otro que produce una parte de los ventiladores. Si no se colabora no se puede tener todo el material para sobrevivir. Entonces una cosa que podemos aprender es cómo colaborar y convivir juntos.

Y lo segundo… cuando tú has trabajado demasiado y has sobrepasado el horario laboral y has maltratado tu cuerpo tú necesitas una pausa porque si no te vas a enfermar. Yo creo que la Tierra está exigiendo eso. Ahora que han parado los vuelos, aquí en Corea del Sur tenemos un cielo tan azul, sin la contaminación que teníamos antes, es increíble. Yo creo que eso es algo que los humanos siempre tenemos que tener en cuenta, que no podemos abusar de la Tierra, no podemos abusar del medio ambiente.

Los surcoreanos comenzaron a salir de nuevo a la calle recientemente cuando el clima se volvió más cálido y algunas personas se cansaron del aislamiento. (Foto: AFP)

PERFIL

Nacida en Seúl, la periodista y escritora Mina Sohn comenzó su carrera en 1997. Ha sido presentadora de diversos programas de radio y televisión y es una de las figuras más influyentes en esos rubros en Corea del Sur. Trabajó como directora editorial de Huffington Post Korea desde su lanzamiento en febrero del 2014 hasta enero del 2017. Ha publicado más de 10 libros, en los que aborda diversas culturas y estilos de vida de países extranjeros. Habla coreano, inglés, español y francés con fluidez. Puede encontrarla en sus redes sociales como @minaminita1202 (Instagram), 손미나-Mina Sohn (YouTube) y @minaminita (Twitter).

