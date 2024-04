El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, aseveró este viernes que la Policía, que detuvo al exvicepresidente del país andino Jorge Glas, allanó la legación diplomática “como delincuentes”.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia a Canseco en el momento en que sale de la Embajada corriendo tras vehículos con vidrios polarizados y al tratar de alcanzarlos es interceptado por policías y cae al suelo.

En declaraciones a la prensa fuera de la Embajada, Canseco dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y físicamente trató de impedir que entraran a la legación.

El jefe de Cancillería de la Misión de México en Ecuador, el ministro Roberto Canseco Martínez, forcejea con policías para intentar evitar que trasladen al exvicepresidente Jorge Glas. (EFE/ José Jácome).

“Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura”, dijo visiblemente alterado.

Canseco expresó su preocupación por Glas “porque pueden matarlo” .

“No hay ningún fundamento para hacer esto”, aseveró al indicar que no hubo un aviso previo sobre el ingreso de la Policía.

“Esto es fuera de toda norma, y lo están haciendo porque (Glas) es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy*.

Y reiteró:” No puede ser, no puede ser, esto no ha sucedido en los peores casos”.

Relató que no supieron lo que estaba pasando. “Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones, que entraron en la noche en la Embajada”.

Insistió en que lo ocurrido es “algo totalmente inaceptable”.

“Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, finalizó.

El ingreso de la Policía en la Embajada ocurrió el mismo día en que México había concedido el asilo político a Glas, quien entró en la legación diplomática en diciembre pasado y poco después pidió asilo.

Glas, que fue vicepresidente en periodos del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y al inicio de la administración de Lenin Moreno (2017-2021), está procesado por presunta malversación de fondos en el denominado caso” Reconstrucción” de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.