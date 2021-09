Una cárcel en Ecuador quedó el miércoles rodeada por un fuerte cordón militar, que incluía una tanqueta, tras un motín del martes que dejó al menos 30 reclusos muertos y 52 heridos, en la segunda revuelta más sangrienta del año en este país que sufre una crisis penitenciaria.

La presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que es parte de un gran complejo penitenciario en el puerto de Guayaquil (suroeste), fue reforzada -según una fuente castrense- a raíz del la reyerta con armas de fuego entre reclusos pertenecientes a bandas vinculadas a cárteles mexicanos de narcotráfico.

Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre el estado de sus familiares encarcelados.

“Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo”, manifestó una mujer que no reveló su identidad.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada por la sobrepoblación, corrupción, insuficiencia de guardias y violencia, y que ha llevado a las autoridades a declarar al sistema en emergencia desde 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles.

Los enfrentamientos armados se registraron el martes en la prisión Guayas 1, con un saldo de al menos 30 presos muertos y 52 heridos, precisó el miércoles el director del organismo gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI), Bolívar Garzón.

Lucha por el poder

La fiscalía señaló a su vez que entre los heridos figuran dos policías y que “la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos”, que dejaron varios presidiarios decapitados.

La Policía ingresó a Guayas 1 y “se evitó que haya más muertes violentas al interior”, agregó el oficial, anotando que “evitamos que esto sea un mal mayor”.

Hacia la medianoche del martes, la Policía anunció que se volvió a activar “ante la alerta de posibles (nuevos) enfrentamientos” entre presidiarios.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria en Ecuador causada por los choques por el poder entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya dejaban unos 120 presos fallecidos en lo que va de año en el país, según autoridades.

El 23 de febrero se registraron amotinamientos en cuatro cárceles de tres ciudades en los que murieron 79 reclusos, entre ellos decapitados.

“Realmente es algo lamentable lo que está pasando al interior” de las cárceles, señaló Buenaño.

Los amotinados, que incluso tenían en su poder un fusil, “nos atacaron con armas largas, armas cortas”, dijo.

El SNAI señaló en Twitter que suspendió el miércoles, por 48 horas, las actividades administrativas “no prioritarias” en el complejo penitenciario de Guayaquil.

Dos bandas con 20.000 miembros

Hace dos semanas, una cárcel en ese mismo complejo fue atacada con drones con explosivos en medio de “una guerra entre cárteles internacionales”, de acuerdo con el SNAI. El incidente no dejó víctimas pero sí daños materiales.

En Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, que padecen una insuficiencia de guardias y una sobrepoblación de reclusos (39.000 sobre una capacidad para unos 30.000)

“Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017 hasta el pico de este año, en que debemos haber pasado ya los 160 homicidios”, dijo a la AFP el experto en seguridad y narcotráfico Fernando Carrión.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.

La tercera parte de reclusos “proviene de organizaciones criminales explícitas vinculadas al narcotráfico” internacional, dijo Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.

Dos de las bandas que respaldan a cárteles mexicanos tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.

Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de todo 2020.

Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.

