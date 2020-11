VENCEMOS! Com 99% das urnas apuradas já é possível dizer:



MULHER PRETA E TRANS ELEITA A VEREADORA MAIS VOTADA DA CIDADE! Primeira da história!



A mulher negra mais votada da história da cidade.Feminista, antirracista, LGBT e do PSOL!



COM MAIA DE 50 MIL VOTOS!



OBRIGADA!!!!! pic.twitter.com/cOQoxJfQHl