Análisis de Arturo Torres,

Periodista, investigador del tema del narcotráfico en Ecuador

En Ecuador ya hay centros de distribución y laboratorios móviles de droga. Las mafias usan hasta grandes camiones para procesar la cocaína.

Uno de los detonantes de esta situación es el aumento del paso de cocaína desde Colombia hacia Ecuador. En Colombia se produce 1.500 toneladas de cocaína al año y de esa cantidad 500 toneladas salen por Ecuador. El año pasado el país incautó 170 toneladas de cocaína. Los tres últimos años han sido de récord de incautación.

Entre el 40% a 50% de la droga que se produce en el sur de Colombia, en los departamentos de Nariño y del Putumayo, sale por Ecuador.

Esta droga entra por la frontera norte y se va por diferentes vías hacia los puertos de Manabí y Guayas.

Al aumento de la producción de cocaína en Colombia hay que sumarle otro factor importante: la pandemia de coronavirus. Durante los últimos dos años el comercio global sufrió alteraciones y muchos cargamentos de droga se quedaron embodegados. Toda esa cocaína ha empezado a salir, lo que dispara los índices de distribución y de exportación de la droga desde Ecuador.

En este tema, un factor fundamental juegan las decisiones que se tomaron en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que terminaron beneficiando a los grupos criminales. Se debilitó a la policía para el control migratorio y a las unidades antinarcóticos. Se desarticuló el control integrado de los puertos que solo lo realizaba la Armada. Esa función pasó a una entidad política; ahora vemos cómo las bandas están tomando el control de ciertos puertos.

También se rompió la cooperación antidrogas con países como Colombia y Estados Unidos.

El Gobierno de Correa mantuvo un discurso oficial que decía que en Ecuador no había problema con los cárteles sino que solo existía microtráfico de droga.

En la actualidad, primero con el Gobierno de Lenín Moreno y con el actual de Guillermo Lasso, la estrategia va primero por identificar a las organizaciones. Antes solo se estaba incautando la droga, pero no se desmantelaba a la organización, solo caían los peces pequeños, no se llegaba a los cabecillas, a los operadores políticos, a los operadores en el sistema judicial, etc.

También se está replanteando el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas. Luego de que se declaró al narcotráfico como una amenaza a la soberanía del Estado, los militares ya han entrado de lleno en el combate al narcotráfico junto con la policía.