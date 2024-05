La tragedia climática por las inundaciones que enlutan a Brasil también ha dejado peruanos afectados. Al menos 73 compatriotas están entre los damnificados en el golpeado estado de Rio Grande do Sul, informó a El Comercio el embajador de nuestro país en Brasil, Rómulo Acurio, quien anunció que se entregará asistencia humanitaria a los connacionales en situación más grave.

Alrededor de 220 peruanos están registrados como residentes de Rio Grande do Sul, según datos del consulado de nuestro país en Sao Paulo, que tiene jurisprudencia para el sur de Brasil. Sin embargo, el número total de compatriotas que vive en esa zona asciende a más de 2.000, informó la legación diplomática nacional en el vecino país.

En diálogo con este Diario, el embajador Acurio detalla la situación de los connacionales, los alcances de la ayuda en curso y las dificultades que se presentan de cara a un nuevo aumento de las lluvias en el sur de Brasil. Además, en el plano oficial, agrega que, en señal de solidaridad, el Perú también ha ofrecido a la Agencia Brasileña de Cooperación el envío de material de emergencia de INDECI para afrontar esta crisis.

PARA CONTACTAR A LAS AUTORIDADES PERUANAS Los compatriotas que requieran algún tipo de asistencia debido a las inundaciones pueden contactar al Consulado General del Perú en Sao Paulo en el teléfono +55 (11) 94716-4747 o al correo electrónico contacto@consuladoperusp.com.br

— Las inundaciones han causado daños materiales en las últimas dos semanas y ahora se espera una nueva crecida de los ríos. ¿Cuál es la situación actual de los peruanos en esta crisis?

Esta tragedia está cobrando una dimensión inesperada por la duración de la inundación. El propio gobierno brasileño está enfrentando un desafío que no imaginó. De hecho, el gabinete ministerial se va a trasladar temporalmente a la región con el presidente Lula da Silva a la cabeza. Hay más de un millón de damnificados, más de 75.000 personas han tenido que desplazarse, desalojar sus hogares. De ellos hay mucha gente desamparada, que no ha podido ser alojada por parientes o amigos.

En la primera semana lo que nosotros hicimos desde la embajada y el consulado fue difundir el teléfono de emergencia y durante los primeros días recibimos pedidos de asistencia de unos ocho o 10 peruanos a los cuales ayudamos. En algunos casos para salir de la región y volver al Perú, en otros casos eran estudiantes, también dimos orientación para que pudieran acceder a la ayuda de Defensa Civil.

Vista aérea de las inundaciones en Eldorado do Sul, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, tomada el 9 de mayo de 2024. (Foto de Carlos FABAL / AFP) / CARLOS FABAL

— ¿Cuántos peruanos se han visto afectados en el estado de Rio Grande do Sul?

La mayor parte de los peruanos afectados son residentes y muchos de ellos son brasileños, o sea, tienen doble nacionalidad. A medida que pasaban los días, se hizo evidente para los brasileños y para nosotros como embajada que esto se iba a agravar. Entonces, en lugar de simplemente esperar a que los peruanos tomasen contacto con los números de emergencia, se decidió tomar la iniciativa de contactarlos de manera proactiva. Y ese levantamiento de información que ha hecho en los últimos días nuestro Consulado General en Sao Paulo, con ayuda de la embajada y del Consulado en Río de Janeiro, reveló hasta ahora que aproximadamente 73 peruanos se han visto afectados por las inundaciones, de modo más o menos grave. De ellos, en torno a 14 han tenido que abandonar sus hogares porque se han inundados y de ese grupo cuatro estarían en refugios colectivos y los otros 10 habrían sido alojados generosamente por parientes o por amigos.

— ¿Qué tan grande es la comunidad peruana en Rio Grande do Sul?

Hay en torno a 220 peruanos registrados en el consulado. El Perú no tiene consulado presencial en Porto Alegre, es el consulado en Sao Paulo el que tiene jurisdicción sobre esa zona. De esos 220, con apoyo de la embajada y del consulado en Río de Janeiro, ya hemos tomado contacto individual telefónico aproximadamente con la mitad. Del centenar restante, ninguno ha tomado contacto con el consulado ni la embajada. Queremos suponer que no están en dificultad, pero igual estamos intentando contactarlos porque a veces no responden, pero hasta el momento se ha contactado individualmente a 96 peruanos para saber su geolocalización porque es muy importante informar a Defensa Civil de Brasil exactamente dónde están, evaluar su situación material y, por supuesto, conocer sus requerimientos más básicos. Lo principal es asegurar su alimentación y algunos medicamentos, en algunos casos.

La gente camina por una calle inundada de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Unos 400 municipios se han visto afectados por la peor calamidad natural que jamás haya azotado el estado de Rio Grande do Sul. (Foto: AFP) / ANSELMO CUNHA

— Algunos reportes oficiales hablan de más de 2.000 peruanos residentes en Rio Grande do Sul…

Siempre hay una diferencia, y a veces es muy grande, entre el cálculo que hacen la prefectura o las autoridades brasileñas, que en este caso es en torno a 2.000 peruanos, respecto del número de compatriotas que efectivamente se registran en el consulado. Para poder estar debidamente asistidos y en contacto con los servicios consulares, los connacionales deben estar registrados y eso ocurre con solo una fracción de ellos. Esa lamentablemente es la realidad en muchas partes del mundo.

— ¿En qué consiste la ayuda que han podido coordinar con ellos? Varios compatriotas con los que conversó El Comercio señalaban hasta el martes 14 que las autoridades peruanas no les habían otorgado ayuda concreta ni daban muchos detalles de cómo los iban a asistir.

Hacer llegar cosas a la zona afectada es complejo. Hay canales que está utilizando el gobierno brasileño para hacer llegar alimentos y medicinas a las personas damnificadas. Lo que están haciendo el consulado y la embajada es asegurarse de que la Defensa Civil de Brasil tenga debidamente ubicados a todos los peruanos que están damnificados para que les llegue esa ayuda. Pero al mismo tiempo, con la cancillería estamos en proceso de otorgar asistencia humanitaria de urgencia, que consiste en apoyos muy puntuales a aquellas personas que están en la situación más difícil en este momento. Eso ya hemos comenzado a hacerlo y obviamente se va a continuar durante los días que dure esta situación. Lo que nos interesa es que haya acceso total de parte de nuestros peruanos damnificados a los espacios de alimentación y de medicina que tiene establecido el gobierno brasileño. Y a los casos más difíciles nosotros directamente estamos procediendo a otorgarles una asistencia humanitaria.

— ¿Cuánto puede demorar esta ayuda humanitaria de urgencia?

Eso ya está en proceso. Obviamente va a depender de la situación climática. Es decir, si no hay lluvias y el agua empieza a descender eso ya se va a empezar a resolver en los próximos tres o cuatro días, pero si hay lluvias este fin de semana, como se está anunciando, el asunto se va a prolongar. Lo que es difícil y muy doloroso es que algunos peruanos no solamente están en una situación en la que necesitan alimentarse y recibir medicamentos, sino que han perdido su negocio.

Personas afectadas por las inundaciones se resguardan en un albergue este martes, en el campo deportivo CETE, en el barrio de Menino Deus en Porto Alegre (Brasil). (Foto: EFE)

— ¿Cuál es la estrategia con esos casos?

Yo he podido hablar con algunos de ellos, hay hasta tres chefs peruanos, también una señora que es dueña de un salón de belleza. He podido hablar con ella también. Es un esfuerzo de toda una vida que se ve dañado de este modo. Obviamente la recuperación de esos daños va a tomar tiempo. Muchos de los peruanos afectados de ese modo también son brasileños y el gobierno brasileño va a otorgar ayuda para la compra de propiedades o ayudas monetarias para la reconstrucción y demás. Nosotros estamos muy atentos a que eso obviamente cubra y beneficie a todos los peruanos que puedan haber sido afectados.

— ¿Se está considerando algún tipo de ayuda para aquellos que lo hayan perdido todo y quieran regresar al Perú?

Eso por supuesto se considerará. Por ahora no ha habido pedidos de repatriación porque lo que constatamos es que todos los que hemos contactado son residentes, están hace muchos años en Brasil, tienen familia brasileña, están casados. Entonces es lógico que la expectativa de ellos es quedarse y recuperar su vida y sus negocios. Nosotros estamos acompañándolos, ayudándolos materialmente ahora, pero acompañándolos porque es una situación muy dolorosa, muchas personas han dedicado toda una vida a crear sus restaurantes o sus negocios. Este acompañamiento nuestro para ellos no es solo durante estos días, vamos a tener que continuarlo durante varios meses hasta que estén recuperados moralmente también, porque este es un choque material, pero también moral.