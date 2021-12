Graves mordeduras, quemaduras con cigarrillos, golpes con objetos contundentes y cicatrices profundas son el reporte de la autopsia que las autoridades le practicaron al cuerpo de Lucio Dupuy, un menor de cinco años que falleció el viernes pasado en La Pampa, Argentina.

Según la información revelada, el pequeño fue llevado a un hospital local ese mismo día por Abigail Páez, la pareja de su madre biológica, en medio de un cuadro de convulsiones y con signos de politraumatismos.

Todo, según habría dicho la mujer, había ocurrido en un “presunto robo” en el cual el menor se había caído.

Sin embargo, fueron tan letales las afectaciones que el menor murió pocos minutos después de haber sido ingresado al centro médico.

Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, madre de Lucio, y Abigail Páez, de 27, fueron detenidas por la Policía a raíz del deceso del pequeño.

Al parecer, ellas fueron quienes perpetraron los vejámenes sobre el menor.

El centro donde están recluidas fue atacado este sábado por una horda indignada.

La madre del fallecido se enfrenta a una posible cadena perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Abigail Páez, su pareja, podría pasar de 8 a 25 años de cárcel por homicidio simple.

La carta del padre de Lucio, pidiendo perdón por “no llegar a tiempo”, y los detalles sobre la intimidad del entorno en el que vivía el pequeño tienen consternada a la sociedad argentina.

La desgarradora despedida del padre del menor

Con el paso del tiempo se han ido conociendo datos precisos sobre el trasfondo en el que habría ocurrido la barbarie que terminó con la vida de Lucio Dupuy.

En principio, el menor vivía con la madre y su pareja por orden de una jueza local que desestimó la intención de Christian Dupuy, el papá del menor, de quedarse con su custodia.

”Que el mundo escuche esto: hoy fue mi hijo y así como me pasó a mi hay mil casos donde se les da la espalda a papá, sólo porque hay mamá. Hagan ruido, hagan justicia por mi hijo, por mi y por mi familia. Porque yo no tengo fuerzas, estoy de rodillas ante ustedes, sociedad. Justicia por mi hijo”, fue el primer mensaje que el padre publicó al conocerse la noticia de la muerte de Lucio.

”Te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna de ellas te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio… tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname hijo no llegué a tiempo”, expresó momentos previos al entierro del menor, el sábado pasado.

Según han reportado algunos vecinos a la prensa argentina, el maltrato físico y psicológico era una constante en el hogar donde vivía Lucio.

El grito de la sociedad

Desde que el caso cobró relevancia mediática, cientos de argentinos se han lanzado a las calles para exigir justicia ante lo ocurrido.

Algunos activistas han hecho hincapié en la responsabilidad que tendría la jueza que ordenó que la madre era la indicada para cuidar al menor.

Otros tantos han enfatizado en la importancia de aplicar la idea de custodia compartida en casos similares.

Para este viernes 3 de diciembre, el padre de Lucio organiza una manifestación en las principales plazas del país con velas y globos blancos.

’En memoria de Lucio’ es la bandera a portar.

____________________________________

VIDEO RECOMENDADO

La OMS clasifica como "preocupante" nueva variante del COVID-19 y la nombra Ómicron