Marjorie Cantillo Romero, la repostera que se hizo viral en redes sociales por una torta de Mickey Mouse, falleció en Barranquilla (Colombia) en las últimas horas por complicaciones en su salud, según confirmó su familia.

De acuerdo con allegados de la emprendedora, ella se preparaba para una operación en una clínica de la ciudad, pero tuvo complicaciones de salud. Pese a los intentos del personal de salud por salvarle la vida, se produjo su fallecimiento.

Familiares de la mujer aseguraron que su salud empezó a desmejorar hace un año, cuando dos clientes llegaron a reclamarle a su vivienda por los resultados de una torta y atacaron a piedras la casa, en el barrio Las Dunas.

Al intentar bajar del segundo piso para atender el hecho, se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de otras lesiones en su cuerpo.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, indicó una de las hijas al portal Impacto News.

La noticia de su partida ha sorprendido a la ciudadanía, entre ellos del actor Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando era el centro de críticas por la fallida torta para una fiesta infantil.

“Descansa en paz, duele mucho. Sé las ganas que tenías de salir adelante, tus luchas. Aún no lo puedo creer”, expresó Caparroso a través de sus redes sociales.

Las amenazas contra Marjorie Cantillo Romero

El caso de burla contra la emprendedora se originó, cuando un cliente publicó en sus redes sociales el pastel, que le llegó muy diferente al modelo con el rostro del personaje Mickey Mouse.

”Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el hombre.

Días después, Cantillo Romero se defendió, explicó lo que sucedió con el pastel y las afectaciones que sufría con el negocio y con su vida ante ese episodio.

”Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató.

Asegura que le devolvió el dinero al cliente e instantes después se percató de que el ciudadano había hecho la queja pública. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”.

Fue tal la trascendencia de esa denuncia, que días posteriores se disminuyeron drásticamente sus ventas y empezó a recibir amenazas. Algo que no le había pasado en tres años que tiene con este proyecto.

Instagram de Marcela Cantillo, @marce_cupcakes.

La historia de superación de la mujer emprendedora

Afortunadamente, para Cantillo, quien aprendió en este negocio con la inducción de allegados, también se presentaron personas que se solidarizaron con ella tras ese acontecimiento.

Pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general ofrecieron apoyo a la mujer. Uno de ellos fue el actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación, el cual dirige un familiar.

Esos gestos fueron dejando frutos en la mujer emprendedora, quien se estaba preparando y alcanzó a mostrar una mejor cara de Mickey Mouse, quedando idéntico al modelo aquella vez.