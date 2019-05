Revista Semana cancela la columna del periodista Daniel Coronell

Bogotá. El periodista Daniel Coronell informó este martes que la revista Semana canceló su columna, una de las más leídas en Colombia, una noticia que se conoce dos días después de que Coronell cuestionara que esa revista no haya publicado, como lo hizo "The New York Times", una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a pesar de tener la información desde febrero pasado.

"Felipe López, fundador de @RevistaSemana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a @santosrubino y especialmente a los lectores por estos años", escribió Coronell en su cuenta de Twitter.

Coronell cuestionó el domingo en su columna semanal la supuesta decisión de la Dirección de la Revista, en cabeza de Alejandro Santos, de no publicar una investigación contra el comandante del Ejército, general de Colombia Nicacio Martínez. Esa investigación, en esencia, fue la misma que después recogió el diario estadounidense "The New York Times" y que tiene en una compleja situación a Martínez.

El fin de semana pasado Colombia se estremeció al leer un artículo de "The New York Times" según el cual el Ejército ordenó recientemente a sus soldados duplicar el número de muertos criminales y rebeldes.

En el artículo se aseveró que este año surgió un "patrón" de asesinatos sospechosos y encubrimientos, abriendo la puerta a "aliarse" con grupos criminales para obtener información.

Como resultado de esa publicación el periodista Nicholas Casey y el fotógrafo Federico Ríos recibieron amenazas y debieron salir de Colombia.

Según Coronell, la polémica directriz en la que el Comando del Ejército ordena duplicar resultados y varios testimonios de oficiales que se sentían, supuestamente, presionados para mostrar efectividad militar estaban en poder de la revista, pero la publicación no se produjo tras una consulta con el ex secretario general de Presidencia Jorge Mario Eastman.

"Es inevitable que una buena parte de los lectores se haya quedado con la sensación de que la historia fue engavetada para ayudarle al Gobierno", señaló el periodista.

Alejandro Santos, director de Semana, negó esa situación y señaló que esa revista siempre ha mantenido su independencia periodística.

Fuente: "El Tiempo", Colombia (GDA) / AP