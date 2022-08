El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela cuestionó el martes al sistema judicial de Argentina y llamó “ladrona” a la fiscal asignada al caso de un avión de carga venezolano retenido por las autoridades de ese país.

Funcionarios argentinos inmovilizaron en junio un avión que la iraní Mahan Air había vendido a la aerolínea venezolana Emtrasur por sospechas de terrorismo.

Tras la retención, una corte estadounidense solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el tribunal pretendía “robarse” el avión.

“Esos ladrones, esa ladrona y esa ladrón, me refiero a la ladrona, a la fiscal Cecilia Incardona, que por cierto el día que firma el adefesio (de la decisión) visitó la embajada de Estados Unidos”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, en una sesión.

La fiscal Incardona apeló en un tribunal y puso en pausa una medida que autorizaba la salida de 12 tripulantes de la aeronave en Argentina, mientras que siete tripulantes deberían quedarse.

“El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es una empleada de la embajada (...) no me vengan con una independencia del poder judicial argentino”, agregó Rodríguez.

Previo a la sesión del Parlamento, seguidores del oficialismo marcharon en el centro de Caracas en rechazo a la inmovilización del avión y la tripulación. Durante el recorrido gritaron consignas en las que pedían por el retorno de la nave.

El avión Boeing 747 fue vendido por la iraní Mahan Air a Emtrasur hace un año, según la aerolínea de Irán. Al momento del arribo a Buenos Aires, el ocho de junio, el avión contaba con una tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes.

En tanto, Rodríguez condicionó cualquier acercamiento con la oposición, que se suspendió en octubre por decisión del gobierno, a lo que suceda con el avión en Argentina, sin dar mayores detalles de la relación entre los casos.

“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni negociación (...) como dijimos con el diplomático Alex Saab”, agregó el funcionario, quien además es el jefe de la delegación oficial en la mesa de negociaciones con la oposición, en relación a la extradición de Saab a Estados Unidos.