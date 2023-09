El rapero Lefty SM murió a los 31 años la noche del sábado. Hasta el momento, se sabe que se trató de un homicidio, derivado de un ataque armado que tuvo lugar en la propiedad del músico, ubicada en el fraccionamiento La Cima en Zapopan, estado de Jalisco, en México. Los acontecimientos tuvieron lugar luego de que los agresores del rapero descendieran de un vehículo sin placas y se dirigieran hasta la puerta de su casa. Presumiblemente el músico fue quien abrió la puerta, momento en el que recibió dos impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, luego de que su esposa, que también se encontraba en el lugar de los hechos, tratara de auxiliarlo.

De las primeras investigaciones se desprende que a las 22:50 horas a la casa del rapero ingresaron tres sujetos que lo sujetaron para intentar sacarlo por la fuerza.

Al parecer el artista se resistió y al no conseguir llevárselo los agresores le dispararon y escaparon.

MC Davo, uno de los artistas con que Lefty SM colaboró a lo largo de su carrera, publicó un video en su cuenta de Instagram donde no daba crédito de lo ocurrido, por lo que contó a sus seguidores que contactó a personas cercanas al músico para cerciorarse de la veracidad de la información, lo que lo llevó a confirmar la muerte de su amigo y colega.

“En verdad no puedo creer esta mierd* y ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto”, dijo mientras rompía en llanto. “Put* mundo, está de la mierd*, wey ¿cómo es posible que pase esto, wey? No puedo creerlo, cabr*n, en serio, no puedo creerlo, wey”.

Lefty SM.

La esposa de el rapero, identificada como María Isabel, también ya se pronunció en sus redes sociales, pidiéndole a sus seguidores que, en este momento, no le pregunten sobre lo que le sucedió a su pareja, debido a que sigue en estado de shock.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”, dijo.

Además, la pareja del músico ya cambió su foto de perfil de Instagram por un listón negro que hace alusión a su pérdida.

¿Quién era Lefty SM?

Juan Carlos Sauceda, mejor conocido bajo su nombre artístico Lefty SM, nació en San Luis Colorado, Sonora y, desde muy joven, comenzó a escuchar rap. Sin embargo, antes de que se decantara por las rimas, sus amigos ya lo llamaban como “Lefty”, esto debido a que el músico era zurdo y se autodenominó bajo ese pseudónimo, que conservó para darse a conocer en la escena del rap, en la que forjó una carrera de 14 años. Su vida se apagó la noche del sábado, cuando el rapero fue asesinado en Zapopan, donde residía desde hace años.

Lefty nació el 12 de abril de 1992. Creció en una familia convencional, formada por su madre, padre y tres hermanos, de los cuales él era el segundo. A pesar de que nunca les faltó nada, sus progenitores no los consentían comprándoles ropa y juguetes todo el tiempo. Sin embargo, eso no era un impedimento para que Juan Carlos se divirtiera con sus vecinos, pues el rapero recordó en una entrevista con Kimbery Flores que había muchos niños de su edad.

“En esa cuadra donde yo vivía, todos los vecinos tenían un hijo de mi edad, éramos como unos 15 morrillos que tenían un desamdr* todo el día en la calle bien machín”, rememoró.

Lefty SM Oficial/Facebook.

Lefty SM comenzó a trabajar desde muy joven. Su padre era dueño de un taller mecánico, por lo que acudía a auxiliarlo de manera habitual, lo que lo proveyó de conocimientos para poder trabajar en otros talleres que estaban cerca de su casa. A los 16 años, luego de dos años de comenzar a escuchar rap, un amigo suyo lo alentó a que comenzara a crear música junto con él, que ya se había iniciado musicalmente; sin embargo, nunca dejó las reparaciones automovilísticas, debido a que los videos que subía en YouTube casi no eran vistos, pues reconoció que le costó casi 10 años comenzar a ser reconocido por el público.

“Cuando empezaba hacer música, trabajaba con mi papá, en los talleres y así, hacía música y la subía a YouTube, pero ni al caso, de ahí no caía nada. De hecho, lo hacía por hobby, nunca pensé que iba a ser conocido, lo hacía con mis compas, grabar rolas en el barrio de lo que hacíamos por estar subiendo canciones, todos los fines de semana era cotorrear pero siempre era grabar una canción”, destacó.

El primer cheque que el rapero recibió por sus creaciones fue de 5 mil pesos, y aunque reconoció que no era mucho dinero, a él le causó mucha satisfacción, por lo que representaba comenzar a generar por su pasión. Además, destacó que, con el dinero que ganaba por sus canciones, además de invertir para mejorar su imagen, Sauceda estaba pagando su casa, la que compartía a lado de su esposa María Isabel y sus dos hijas, Kasey, 8 años, y Ciara, 2 años.

Lefty y su esposa tienen tatuajes de pareja; él tenía un Chucky y ella un tatuaje de Tiffany, la novia de este personaje. Además, el rapero se tatuó uno de los besos de su pareja y también de su hija mayor, Kasey.

La música para Lefty no sólo le ha traído satisfacciones económicas, sino también emocionales, pues en esa entrevista recordó que en un concierto un adolescente se acercó a él para expresarle que su tema “No pasa nada” lo había inspirado a seguir viviendo, pues antes había tenido los deseos de quitarse la vida, experiencia que al ser escuchada por el músico le hizo percatarse que sus creaciones no sólo entretenían sino que podían ayudar a sus fanáticas y fanáticos.

Lefy también reconocía que, aunque ya estaba haciéndose de un lugar en la escena del rap, no fue sino hasta que colaboró con Santa Fe Klan con el tema “Por mi México”, que se estrenó a pocos días del 15 de septiembre, lo que llamó la atención del público, generando que la canción se colocara como una de las más reproducidas en ese momento. Sin embargo, esta no es la única canción en la que trabajaron juntos, fue todo un álbum que realizaron convirtiéndose en la segunda producción discográfica de Lefty.

Lefty SM también ha colaborado con Eduin Luna, Carín León, Luis R conriquez, el Komander y MC Davo por mencionar algunos.

El músico de 31 años destacó, en ese momento, que aún le faltaba mucho por cumplir, pues tenía el deseo de convertirse en empresario y construir edificios para introducirse en el negocio inmobiliario. Además de que buscaba hacer un disco de regional mexicano, aunque aclaró que en sus planes nunca estuvo la idea de dejar de dedicarse al rap.