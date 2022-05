El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este martes que si no son invitados todos los países a la Cumbre de las Américas él no asistirá.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller” Marcelo Ebrard, dijo el mandatario de izquierda durante su conferencia de prensa matutina.

“No quiero que continúe la misma política en América, y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, enfatizó.

El domingo pasado, durante su visita a Cuba, López Obrador sostuvo que insistiría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que convoque a todos los países del continente al cónclave a celebrarse el mes próximo en Los Ángeles, California.

La cumbre, de la cual Estados Unidos anunció iban a quedar excluidas Cuba, Nicaragua y Venezuela, pondrá énfasis en la crisis migratoria.

Los gobiernos de esos tres países han tenido continuos roces diplomáticos con las últimas admiistraciones estadounidenses.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han crispado más desde lo que Washington califica como “ola de opresión”, es decir, la reacción del gobierno de La Habana tras las inéditas protestas de julio de 2021 en la isla, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, según la oenegé con sede en Miami, Cubalex.

Por otro lado, el gobierno de Biden no reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron reelegidos en comicios fraudulentos.