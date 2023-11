El lunes, durante una entrevista con la cadena de noticias estadounidense ABC News, Netanyahu dijo que su país asumirá “la responsabilidad general de la seguridad” en Gaza tras la guerra con Hamás.

Cuando ABC News le preguntó a Netanyahu quién debería gobernar el territorio palestino cuando terminen los combates, este repondió que “Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar”.

Esta fotografía publicada por el ejército israelí el 7 de noviembre de 2023 muestra a sus tropas durante las operaciones en el norte de Gaza. (AFP). / -

Algunos sectores de la opinión pública israelí y estadounidense, además de analistas, interpretaron que lo dicho por Netanyahu puede ser un anuncio entrelíneas de una nueva ocupación de Israel en Gaza, algo con lo que no está de acuerdo Estados Unidos, donde incluso el presidente Joe Biden ha declarado abiertamente sobre el futuro del enclave y ha rechazado cualquier posibilidad de reocupación.

La evolución de las fronteras de Israel. (AFP).

Cabe precisar que tras la Guerra de los Seis Días de junio de 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán.

Luego de 38 años, en septiembre del 2005, Israel retiró todas sus tropas de Gaza. Dos años después, en el 2007, Hamás se hizo con el poder en el enclave, tras expulsar a la Autoridad Nacional Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en la base militar de Kirya, en Tel Aviv, el 28 de octubre de 2023. (Foto de Abir SULTAN / AFP). / ABIR SULTAN

El mismo lunes, la Casa Blanca reiteró que no cree que las fuerzas israelíes deban reocupar Gaza.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que las discusiones sobre el futuro de Gaza están en curso y que no se ha decidido nada.

“Lo que apoyamos es que Hamás ya no pueda tener el control de Gaza”, dijo Kirby. “No podemos volver al 6 de octubre”, agregó.

“Estamos manteniendo conversaciones con nuestros homólogos israelíes sobre cómo debería ser la gobernanza en Gaza después del conflicto y no creo que se haya llegado a ninguna solución de una forma u otra”, continuó Kirby.

El número de víctimas mortales

en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes asciende a 10.569 personas, incluidos 4.324 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza publicados el miércoles.

El martes, Kirby habló con CNN y se volvió a referir al tema. “El presidente Joe Biden sigue considerando que una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas israelíes no es buena. No es bueno para Israel, no es bueno para el pueblo israelí”, sostuvo.

“Una de las conversaciones que el secretario de Estado Antony Blinken ha mantenido en la región es cómo sería Gaza luego de conflicto. ¿Cómo luce la gobernanza en Gaza? Porque, sea lo que sea, no puede ser lo que era el 6 de octubre. No puede ser Hamás”, reiteró.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden. (Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

En octubre, en una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, Biden había afirmado que sería un “gran error” que Israel ocupara Gaza.

En aquel momento, Michael Herzog, embajador de Israel en Estados Unidos, había declarado a CNN que Israel no tenía la intención de ocupar Gaza una vez finalizado el conflicto.

Sobre el futuro de Gaza, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo el martes que su país “conservará total libertad de acción para responder ante cualquier situación en Gaza” una vez finalizada la guerra, según una declaración recogida por el sitio web de noticias Ynet.

Gallant agregó que “al final de esta ‘campaña’, Hamás, como organización militar u órgano de gobierno en Gaza, dejará de existir”.

“No habrá ninguna amenaza para la seguridad de Israel desde Gaza, e Israel conservará total libertad de acción, para responder ante cualquier situación en Gaza que represente cualquier tipo de amenaza”, indicó Gallant.

La operación de Israel en Gaza. (AFP).

Blinken: "Israel no puede ocupar Gaza"

Este miércoles, las palabras de Netanyahu siguieron teniendo eco. De visita en Tokio, el secretario de Estado Antony Blinken reiteró la posición de su país.

”La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio”, dijo Blinken en una rueda de prensa.

“Hemos sido muy claros desde el día 1: Gaza no puede estar gobernada por Hamás, Israel no puede ocupar Gaza y no se pueden producir desplazamientos de palestinos”, insistió Blinken.

Por su parte, Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, dio una entrevista a la cadena estadounidense MSNBC el miércoles en la que dijo que Netanyahu “no habló de ocupar Gaza”.

“Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un Estado terrorista. Es obvio que no podemos repetir eso”, dijo Dermer.

“Cuando Hamás ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general de seguridad por un periodo indefinido”, explicó, al casi repetir las palabras de Netanyahu.

Pero preguntado sobre cómo ejercerá esta responsabilidad, Dermer dijo que la cuestión está todavía abierta, pero aseguró que “no se tratará de una ocupación”.

Dermer admitió que Israel se enfrentará al dilema del día después de acabar con Hamás.

“¿Quién gestionará Gaza? Si es una fuerza palestina que gobierna Gaza para el bienestar de sus habitantes y sin querer destruir Hamás, entonces podemos hablar”, afirmó.

Por su parte, el portavoz de Hamás, Abdel Latif al Qanou, reaccionó a la posición de Estados Unidos y afirmó que “lo que Kirby ha dicho sobre el futuro de Gaza después de Hamás es una fantasía”.

“Nuestro pueblo está en simbiosis con la resistencia y él decidirá su futuro”, agregó.

Otras discrepancias

CNN refirió que durante las últimas semanas han surgido otras fuertes diferencias entre Estados Unidos e Israel. Explicó que la semana pasada, Blinken presionó a los israelíes para que hicieran una “pausa humanitaria” que permitiera la salida de rehenes y civiles de Gaza y la entrada de ayuda para los palestinos, pero fue reprendido por Netanyahu.

A pesar de la declaración pública de Blinken en el sentido de que “los civiles no deben sufrir las consecuencias de la inhumanidad (de Hamas) y su brutalidad”, las fuerzas israelíes siguieron atacando lugares donde hay civiles tras la visita del alto diplomático estadounidense a Israel. Los militares afirmaron que los sitios estaban siendo utilizados por Hamás, de acuerdo con CNN.

En cuando a un alto el fuego general en Gaza, Netanyahu le dijo a ABC News que no lo habrá “sin la liberación de nuestros rehenes”.

“En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá. Supongo que las hemos tenido antes, comprobaremos las circunstancias para permitir que entren mercancías, bienes humanitarios, o que nuestros rehenes, rehenes individuales, salgan. Pero no creo que vaya a haber un alto el fuego general”, enfatizó Netanyahu.

Opinión EE.UU. quiere que la ANP se haga cargo de Gaza Por Francisco Belaunde Matossian, analista internacional

Lo dicho por Netanyahu podría verse como un globo de ensayo, y es lo que precisamente Estados Unidos no quiere. A Israel lo que más les importa es su seguridad, no le interesa los medios que tenga que utilizar para ello. Si eso implica reocupar por lo menos parcialmente Gaza, lo hará. Una decisión como esa claramente implicaría dejar a la población de Gaza solo en la parte sur del territorio de manera permanente. Es bastante discutible también que una decisión como esa asegure la seguridad de Israel, pues mientras no se solucione el problema de fondo del conflicto israelí-palestino su seguridad siempre estará amenazada. En cuanto a Estados Unidos, Biden está en contra de una reocupación de Gaza, pero si hay un nuevo Gobierno en Estados Unidos esa postura podría cambiar. Pero en todo caso, todavía estamos lejos de las elecciones. Esta guerra durará unas semanas más, tiempo en el que el demócrata seguirá gobernando el país. Hay que tener en cuenta que ya hay discrepancias entre Estados Unidos e Israel, lo que está por verse es cómo se van a administrar esas diferencias. Estados Unidos ha sido muy claro desde el inicio al decir que Israel no puede volver a ocupar Gaza. Lo que preocupa a los norteamericanos es que Israel ha lanzado su operación sin tener un plan sobre lo que puede venir después para Gaza. Lo que Estados Unidos está planteando es que la Autoridad Nacional Palestina tenga un rol por jugar en un futuro gobierno en Gaza, algo con lo que está de acuerdo el presidente palestino Mahmud Abbas. Entonces, la solución para Estados Unidos es que la ANP se haga cargo de Gaza, con apoyo internacional. Ello sin dejar de buscar la solución al problema de fondo, que es la creación del Estado Palestino. Ahí hay una divergencia total con lo que plantea en la actualidad Israel. Estados Unidos apoya mucho a Israel con dinero para su defensa y ahora ha enviado portaaviones y otros equipos poderosos para evitar una guerra regional. Para Washington, la expansión del conflicto sería una pesadilla diplomática, algo atroz. Tambiérn hay razones electorales para la posición de Estados Unidos. Biden no puede aparecer como alguien que está totalmente del lado de Israel, y que no tiene en cuenta los intereses en temas humanitarios de los palestinos y sus derechos. Ahora, no queda muy claro hasta qué punto Estados Unidos puede presionar a Israel, lo está haciendo de alguna manera con la ayuda humanitaria.