Como si no fuera suficiente con tener dos mandatarios –uno, Nicolás Maduro, usurpador del cargo tras fraude electoral, y otro, Juan Guaidó, reconocido por unos 60 países–, Venezuela tiene desde ayer a dos presidentes de la Asamblea Nacional (Parlamento), el mismo Guaidó y Luis Parra, sospechoso de corrupción y de haber traicionado a la oposición.

En este contexto de ruptura institucional, Gustavo Tarre –representante permanente de Venezuela ante la OEA– defiende la legalidad de los actos del gobierno interino de Guaidó.

— ¿Cómo toma lo ocurrido en la Asamblea Nacional (AN) en la víspera?

Afortunadamente nunca ha habido una crisis parlamentaria tan documentada como esta. Hay evidencia en videos y fotos de que la Guardia Nacional impidió la entrada a un importante número de diputados que respaldaban a Juan Guaidó...

— El chavismo dice que Guaidó no quiso entrar...

Ellos dicen que estuvieron esperando a Guaidó, pero todos lo vimos empujado por los guardias y tratando de saltar una verja. Fue absolutamente evidente que no fue un hecho casual.

— ¿La directiva presidida por Luis Parra es espuria?

No se cumplió ninguna modalidad reglamentaria en su juramentación, no hubo quórum, se cerraron los micrófonos en la sala. Parra y sus dos acompañantes son tres ladrones prácticamente confesos. Fueron denunciados por extender certificados de buena conducta a personajes involucrados en hechos de corrupción, fueron expulsados de sus partidos y escogidos por el gobierno usurpador para integrar esta directiva ilegítima.

— Parra ha dicho que no se puede seguir enganchado al pasado representado por Guaidó y que él quiere “abrir la puerta al futuro”.

Si el futuro es el propio Parra, pobre Venezuela, más aún de lo que ya está. Parra era un diputado muy gris, poco conocido, que se hizo famoso por incurrir en corrupción en el ejercicio de sus funciones y que hoy está viviendo “su momento de gloria”.

Luis Parra, un diputado opositor acusado de corrupción y recientemente expulsado de su partido, fue proclamado este domingo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el apoyo de los diputados chavistas. (AFP)

— ¿Qué pasa si mañana a Guaidó le impiden otra vez entrar a la sede de la Asamblea Nacional ?

Lo más probable es que no lo dejen entrar nuevamente. Estamos hablando de una dictadura, en un gobierno democrático esto no se ve, es decir, que la policía decida en la puerta qué diputados entran y cuáles no. Pero no pasa nada, la verdadera asamblea seguirá sesionando en otro lugar, como la juramentación que se hizo en el diario “El Nacional”.

— ¿Y qué pasará con la Asamblea Nacional liderada por Guaidó?

Que la fuerza militar impida el acceso al local de la Asamblea Nacional de Venezuela no significa que esta haya dejado de existir. Ella está donde se encuentra la mayoría de diputados, y allí está resistiendo, y lo seguirá haciendo en donde sea, en cualquier otro lugar.

— A mediados del 2019 usted reconoció que pensaba que Maduro iba a dejar el poder en un lapso corto...

Si analizamos los errores que hemos cometido quienes respaldamos a Guaidó, uno de esos fue subestimar la capacidad de resiliencia de Nicolás Maduro. Pero no solo nosotros, también la comunidad internacional. Hubo jefes de Estado que declararon que la salida de Maduro era una cuestión de horas o días basados en informaciones de varias embajadas.

— ¿Mal de muchos, consuelo de tontos?

Nos equivocamos, fue un error. Los subestimamos. Pensamos que ningún gobierno podría aguantar la situación de caos y emergencia que vive Venezuela. No contábamos con la absoluta insensibilidad del régimen, al que lo único que le interesa es permanecer en el poder.

— ¿No teme que otros diputados opositores sean tentados por el chavismo?

Creo que no. Ya ha habido intentos de soborno, con cifras estrambóticas de hasta un millón de dólares para cambiar el voto. Pues bien, los 100 diputados que estuvieron en la jura de Guaidó han aguantado esas ofertas combinadas con amenazas contra ellos y sus familias. Solo unos pocos cayeron en la tentación, no la mayoría.

— ¿Qué consecuencias tendrá esto para el régimen?

Mi percepción es que esto debilita al chavismo, pero no quiero volver a incurrir en el error de hablar de fechas o de términos. El gobierno de Maduro es hoy más débil que ayer y no sé si esto, antes que complicar, va a terminar acelerando una salida.

— ¿Qué pasos se seguirán en la OEA?

Presentaremos una resolución condenando los hechos y reconociendo la verdadera AN por parte del Consejo Permanente de la OEA.