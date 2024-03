El dirigente venezolano Manuel Rosales, viejo rival del fallecido Hugo Chávez, negó este miércoles que su candidatura presidencial haya sido pactada con el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que la oposición denunciara trabas para inscribir a otra aspirante.

“Me han desatado una guerra por las redes, están gastando millones de dólares inventando, calumniando, difamando, que si yo soy el candidato de Maduro, que si negocié con Maduro, ¡que Dios me ampare y me favorezca! (de ser el candidato de Maduro)”, dijo Rosales durante un acto en Maracaibo, capital del estado Zulia (oeste) donde volvió a ser electo gobernador en 2021.

Manuel Rosales, candidato presidencial en 2006, anunció el martes que se postuló al filo de la medianoche del 25 de marzo, cuando vencía el plazo para inscribir candidaturas a los comicios previstos para el 28 de julio y en los que Maduro optará a un tercer mandato.

El dirigente de 71 años se inscribió a última hora con su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), luego de que el acceso a la plataforma automatizada fuera bloqueado a la profesora universitaria Corina Yoris, nominada por María Corina Machado, ganadora de primarias celebradas en octubre pasado y quien no pudo participar por una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) terminó inscribiendo “provisionalmente” el martes a Edmundo González Urrutia hasta definir el candidato único.

“Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno, búsquenlo, y yo le entrego la candidatura a quien quieran, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salida al pueblo de Venezuela”, se defendió Rosales.

“Tenía que tomar una decisión y la tomé, era un gesto de responsabilidad: o dejaba el barco a la deriva y dejábamos a Maduro 6 años allí, o le decía a Venezuela el 28 de julio vamos a sacar a Maduro a punta de votos”, aseguró el político frente a cientos de seguidores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no se ha pronunciado sobre el bloqueo denunciado por la PUD.

Estados Unidos volvió a condenar este miércoles que este consejo impida inscribir algunas candidaturas.

“La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas”, afirma el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado.

En total postularon 13 candidatos, incluidos los opositores, Maduro, un exrector electoral y nueve dirigentes que se presentan como antichavistas, aunque son tachados por la oposición tradicional de “alacranes”, término usado para nombrar a “colaboracionistas” del oficialismo.