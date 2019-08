El complicado sueño de obtener una visa en el consulado del Perú en Venezuela

Twitter les sirvió de vía para expresar el reclamo. Crearon una etiqueta que clamaba una “visa para ver a Isa” y con ello esperaban una respuesta de la Cancillería del Perú que nunca llegó. Sin embargo, Sashenka García y Luis Marciales lograron visibilizar a través de la red social el caos que significa sacar una visa de turista en el Consulado del Perú en Caracas, a raíz de la decisión del Gobierno de exigir este requisito a los venezolanos para ingresar al país desde el pasado 15 de junio.

La pareja compró sus pasajes el 24 de mayo, después de superar el escollo que significa tramitar la prórroga del pasaporte en Venezuela. Cada prueba era un paso más cerca de Isabella, de 10 años, la hija de Luis a quien no veían desde el 5 de setiembre del 2018 cuando emigró al Perú en compañía de su mamá, de nacionalidad peruana.

►Cabello: Trump demuestra "irracionalidad absoluta" con amenazas a Venezuela



►¿Qué se sabe del atentado con drones contra Maduro ocurrido hace un año?



►Régimen de Maduro dice que hay "puntos posibles de acuerdo" con la oposición



El plan inicial era aprovechar las vacaciones por Fiestas Patrias y pasar juntos dos semanas en el Cusco. Ya tenían todo planificado, hasta que se hizo pública la solicitud de visa por parte del Gobierno Peruano, que los puso en vilo.

“La exigencia de una visa nos cayó como un balde de agua fría”, cuenta la venezolana Sashenka García, quien trabaja como promotora de lectura en Caracas. “Pero yo entré en modo operativo y me activé a buscar los requisitos. Las reglas nunca estuvieron claras. Primero, pedían una carta de invitación. Luego, la eliminaron. Lo que sí mantuvieron fue la entrega de los antecedentes penales. Por suerte, los sacamos en dos semanas. Armamos las carpetas y nos fuimos al consulado el 4 de julio, absolutamente ingenuos de lo que nos esperaba”, cuenta a este Diario.

—Caos por una visa —



El consulado del Perú en Caracas está ubicado en una calle residencial en la urbanización Altamira. Al llegar, Sashenka cuenta que había unas 700 personas aglomeradas en la entrada, que se desbordaban por la vía ante la falta de espacio. “Eso era un caos. Solo atendían a 30 personas por día. No había separación de trámites. Así que no discriminaban entre visa de turista y visa humanitaria. Afuera del consulado no había a quién preguntarle. Era una indefensión porque no existía un orden validado”, cuenta.

La organización corrió por cuenta de los venezolanos, quienes crearon grupos en WhatsApp y asignaron un líder por cada 30 personas. El problema es que nadie aseguraba que se fuera a cumplir ese orden, pues nada tenía que ver con el consulado. Más de una vez, los ánimos se caldearon ante el intento de algunos de colarse. Incluso, hubo quienes intentaron pernoctar a las afueras de la sede consular para garantizar su puesto, lo que requirió la intervención de la policía del municipio Chacao, ante las quejas de los vecinos.

Sashenka y Luis se turnaron para ir al consulado de tanto y tanto, para ver si tenían suerte de ingresar sus papeles. Escribieron un correo electrónico a las autoridades consulares, ante la inminente cercanía de la fecha de viaje. Frente a tanta indiferencia, el 16 de junio decidieron llevar su caso a las redes sociales con la etiqueta #VisaParaVerAIsa en una carta pública a la Cancillería del Perú.

“Nada justifica el maltrato y la desidia a la que somos sometidos los ciudadanos venezolanos a las afueras del consulado del Perú en Caracas. Tampoco la improvisación en las medidas migratorias”, afirma Sa-shenka. “Estamos tratando de honrar sus exigencias, pero las leyes internas no pueden estar por encima de los derechos humanos fundamentales”.

—Solidaridad en Twitter—



El llamado de Sashenka y Luis no fue atendido por la Cancillería del Perú, pero sí por varios venezolanos que estaban en su misma situación. Mariana Urdaneta fue una de ellas. Viajó desde el estado Mérida a Caracas para sacar su visa humanitaria. Pensó que tres días serían suficientes para hacer el trámite, pero se regresó sin lograr su cometido.

“El trato del personal es pésimo. Incluso, yo estaba con una persona con discapacidad y me dijeron que no había atención preferencial. Para ellos, lo que pasa de la puerta del consulado para afuera es asunto de Venezuela y no les importa”, comenta.

María Fernanda Paz Castillo también se sintió identificada con Sashenka, aunque su caso ocurrió en Bogotá. Ella tiene 19 años viviendo en Colombia y ya cuenta con cédula de residente. Tenía previsto un viaje a Lima para asistir a la Feria del Libro. Antes de viajar, averiguó con el Consulado del Perú si requería visa para viajar y le dijeron que no era necesario porque tenía residencia permanente y Colombia forma parte de la Alianza del Pacífico.

La aerolínea Avianca, sin embargo, no le permitió subir al avión. Tuvo que acudir al consulado para exigir que se comunicaran con la aerolínea. Pudo volar al día siguiente, pero, una vez en Lima, Migraciones la retuvo por una hora para verificar la autenticidad de su carnet de extranjería colombiano. “Es una situación de desamparo en la que estamos todos los venezolanos en la región”, afirma María Fernanda.

El jueves 25 de julio, Sashenka y Luis recibieron la noticia de que algunas personas abandonarían la lista porque no contaban con los requisitos, así que se abrió cupo para que fueran atendidos al día siguiente. Y así fue. Hoy ya están en el Perú con Isabella y les reconforta saber que el mal rato sirvió, al menos, para que el consulado peruano en Caracas prometiera activar un sistema de citas por Internet a partir del 19 de agosto.

Gracias a todos los que nos apoyaron con nuestra solicitud #VisaParaVerAIsa. Porque ustedes nos ayudaron a que esto fuera posible. pic.twitter.com/Lv7NjqGqJ4 — Sashenka García (@sashenka76) July 29, 2019

Sin respuesta: Citas por Internet siguen sin activarse

El Comercio solicitó a la Cancillería del Perú una entrevista con el cónsul del Perú en Caracas, Augusto Bazán, pero no atendieron la solicitud . Hasta ahora, la única respuesta oficial se comunicó a través de un cartel a las afueras del consulado.

El mensaje dice: “Se hace del conocimiento al público que a partir del 19 de agosto las solicitudes de citas para visa en cualquiera de sus modalidades (turista, humanitaria, negocios y otros) únicamente serán presentadas a través de la página web del Consulado General del Perú. Por lo tanto, no se atenderán solicitudes de citas presentadas en ventanilla. Esta plataforma estará operativa a partir del viernes 26 de julio”. Sin embargo, al cierre de esta nota, no aparecía el link de las citas en la página web del consulado.

LOS REQUISITOS:

Visa de turismo

- Pasaporte vigente o prorrogado por la Asamblea Nacional.

- Certificado de antecedentes penales vigente y apostillado dirigido a la República del Perú para mayores de 18 años.

- Copia de la cédula.

- Copia del pasaporte.

- Copia del pasaje de ida y vuelta al Perú.

- Acreditar solvencia económica.

- Dos fotos tamaño pasaporte.

- Arancel consular (30 dólares).

- Completar formulario DGC 005.

Visa humanitaria

- Pasaporte vigente o vencido.

- Antecedentes penales apostillados para mayores de 18 años.

- Copia de cédula.

- Partida de nacimiento apostillada.

- Permiso de viaje para menores.

- Foto tamaño pasaporte.

- Tasa consular: gratuita.

- Completar formulario DGC 005.