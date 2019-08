Nicolás Maduro confirma contactos entre Estados Unidos y su gobierno

Nicolás Maduro confirmó este martes contactos entre el gobierno de Venezuela y altos funcionarios de Washington, avalando las declaraciones ofrecidas más temprano por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.

Las declaraciones de Maduro responden a las ofrecidas por Trump, quien aseguró que su gobierno mantiene conversaciones "a nivel muy alto" con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad del Gobierno de Caracas.

"Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela", dijo Trump a periodistas.

"Y es así, y no es nuevo, desde hace meses tenemos contactos, así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma en que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad", aseveró Maduro durante un acto en el costero estado La Guaira (norte).

Confrontado a la peor crisis que haya vivido Venezuela en su historia reciente, Maduro señaló a colaboradores de Trump de "taparle" al líder estadounidense la "verdad" y venderle una Venezuela de "mentira".

"A él le venden una Venezuela de mentira, y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan", subrayó al aludir una batería de sanciones que incluyen un embargo sobre el petróleo venezolano vigente desde abril pasado.

El pasado 2 de agosto el presidente Trump admitió estar considerando un "bloqueo o cuarentena" del país caribeño, que impediría el ingreso y salida de mercancías.

Venezuela, por su parte, ha denunciado a Estados Unidos ante la ONU por "el bloqueo criminal y las amenazas de bloqueos navales y uso de la fuerza contra el pueblo", escribió este martes en Twitter su canciller, Jorge Arreaza.

Estados Unidos y medio centenar de países reconocen como presidente interino al líder opositor y jefe parlamentario, Juan Guaidó; promueven la salida de Maduro, a quien tildan de "dictador"; y exigen la convocatoria de elecciones "libres y transparentes".