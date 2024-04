El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este miércoles que ninguna sanción impuesta contra la nación caribeña le hará daño al esfuerzo de “construir un nuevo modelo económico productivo”, luego de que Estados Unidos anunciara que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano.

“No hay sanción, no hay amenaza que, hoy por hoy, le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos”, señaló el mandatario en un acto televisado.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos reimpone las sanciones contra el sector de petróleo y gas de Venezuela

Asimismo, dijo que la economía venezolana crecerá aproximadamente un 8 % este año, “con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar”.

“O es que somos colonia (...) en qué momento nos convertimos en colonia gringa. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento”, añadió.

Este miércoles, Estados Unidos anunció que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano, al acusar al presidente venezolano de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.

El Departamento del Tesoro decidió no renovar el alivio que vence esta medianoche y puso como fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido durante los últimos seis meses.

A partir de ahora, las compañías que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.

La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición venezolana para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.

Según fuentes estadounidenses, Maduro ha cumplido algunos aspectos de los Acuerdos de Barbados, como la actualización del registro de votantes o la autorización para misiones internacionales de observación electoral.

Pero para Estados Unidos, la inhabilitación de Machado y el bloqueo de su sustituta, la historiadora Corina Yoris, suponen un incumplimiento flagrante de los acuerdos para unas elecciones competitivas.