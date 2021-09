Conforme a los criterios de Saber más

Nuestra Constitución señala que es el Estado quien garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, que dirige el presidente de la República. Sin defensa nacional no podremos sobrevivir y la obligación de su protección nos compromete a todos. Sobre el particular, el Gobierno ha realizado designaciones y ha adoptado medidas que nos exponen gravemente a peligros que, por su evidente direccionamiento extremista y violentista, no deben ni ocultarse ni aprobarse.

Los presuntos vínculos de políticos con el narcoterrorismo, Vraem mediante, no dejan espacio a suspicacias, menos aun dado el iniciado debilitamiento de operativos de seguridad e inteligencia y contando con más de 3.000 km. de porosas fronteras terrestres por las que habrían entrado yihadistas y otros violentistas. Resulta un pase y salvo para la acción articulada del triunvirato compuesto por el chavismo, el castrismo y las FARC, quienes se alimentan y retroalimentan, principalmente, del tráfico ilícito de drogas, armas, dinero, y del secuestro y la trata de personas.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) recopila y gestiona información altamente sensible, acumulando un amplio poder para salvaguardar, juntamente con otras instituciones, nuestra seguridad nacional. Pero puede también ser direccionada para perforar nuestra democracia y libertad. Asimismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Debido al incremento del cultivo de la hoja de coca, la institución resulta apetecible para ser cooptada, lo que permite que se debilite. Ambos organismos dependen políticamente del señor Guido Bellido, que sigue negando sus vínculos con Sendero Luminoso.

Igualmente, la infiltración de teorías violentistas en una rama magisterial nos encamina al adoctrinamiento en la lucha de clases. Lo pregonan sus autores. Como el país debe combatir al marxismo, al leninismo y al maoísmo, así como a otros extremismos, resulta indispensable entender el proceso en el que vivimos. Por tal motivo, recurrimos al páter de estos menesteres, Sun-Tzu. En el “Arte de la Guerra”, escrito hace más de 25 siglos, se explica, sencillamente: “La mejor victoria es vencer sin combatir”. Así, a fuego lento, la educación nacional es óptimo campo de siembra, casi, casi, Abimael dixit.

Nuestra manifiesta debilidad institucional y el divisionismo opositor son ventajas para Perú Libre, pues ya desde el poder procuran emboscarnos con su plan de copamiento totalitario, haciendo incluso alarde de su estrategia. Todos los partidarios deben cumplir un papel revolucionario, por lo que amerita volver a Sun-Tzu: “El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil”. A lo que complementa: “Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas”.

En la presentación del Gabinete en el Congreso, el señor Bellido convocó a la unión de los peruanos. Pero, obtenida la investidura, decidió insistir con la estrategia divisionista. Esto tampoco resulta extraño, pues su partido también se proclama maoísta. Citemos a Mao: “Es posible adoptar todo tipo de medidas de engaño que lleven al enemigo a una situación crítica, en la que realizan juicios erróneos y se toman decisiones equivocadas, con lo que se priva así de su superioridad e iniciativa”.

Además, alarma sobremanera la presencia en el país de Hezbollah y que el yemení Abdullah Qasem Abduljalil Ahmed haya cruzado la puerta giratoria del Ejecutivo. Saludó al presidente junto a delegados extranjeros en la transmisión presidencial y después le susurró al oído ante terceros cual consejero intérprete. Ha visitado al menos 11 veces al señor Bellido en Palacio de Gobierno. Acorde con mis deberes constitucionales, alerto de que el poderoso contertulio figura como investigado por la fiscalía de Quito por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes, expediente fiscal N. 170101819022085, 2019. Así, la permanencia del señor Bellido en el poder resulta un riesgo absolutamente innecesario.

Dado que resulta intolerable estar cada día más expuestos, debemos erradicar con la misma hoz comunista todas las raíces de las plantaciones que embisten nuestra seguridad nacional mediante el más férreo combate político y la implacable acción judicial.