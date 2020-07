Lejos quedaron los tiempos en los que le decían no a la selección. Los pretextos eran diversos pero el fondo el mismo: negarse a defender la camiseta de un equipo perdedor, que desprestigiaba. Así, Andrés Vásquez se dio el lujo de rechazar el llamado de ‘Chemo’ del Solar cuando su único mérito había sido marcar un gol de ‘rabona’. Por el mismo camino optó Alfredo Morales, el volante con tres nacionalidades -peruana, alemán y estadounidense- que decidió jugar por el país perteneciente a la Concacaf a pesar del interés de Sergio Markarián.

El no de futbolistas ‘normalitos’ reflejó en su momento la pobre imagen que proyectaba Perú. Venir a Lima para ponerse la blanquirroja significaba un riesgo nada recomendable para la carrera de estos jugadores, quienes militaban en clubes modestos de Europa. Nuestro seleccionado restaba sin importar los minutos que se sumaran en campo.

Sin la mochila de los 36 años de no disputar un Mundial, todo es distinto. Jean Pierre Rhyner, quien nunca negó su amor por el Perú (lo recordaba en cada publicación en redes sociales) pero coqueteaba con Suiza, es una muestra de ello. Hace algunos días, Santiago Ormeño, delantero mexicano-peruano, anotó en la goleada del Puebla y expresó sus ganas de ponerse la bicolor. No hay que olvidarse de Jeisson Martínez, atacante del Fuenlabrada de España, que aspira a ser convocado. El único que se resiste es Gianluca Lapadula, aunque su caso es distinto ya que piensa y habla en italiano.

Con una Copa del Mundo y un subcampeonato de Copa América, la selección peruana representa una vitrina inmejorable, en especial para futbolistas que no gozan de una marcada regularidad en sus equipos. Hoy, la Blanquirroja revaloriza como si se tratara de un club del Viejo Continente. Sin el conjunto de Gareca de por medio en la carrera de nuestros jugadores, ¿en qué porcentaje se verían afectadas sus chances de mantenerse en el extranjero o llegar a una liga mejor?

El fichaje de Renato Tapia por el Celta de Vigo representa el último gran pase peruano. Repasando las cifras del volante, titular indiscutible en la selección, observamos que fue el decimosexto futbolista con más minutos en el Feyenoord la temporada que culminó. Mientras que en la anterior, cuando estuvo a préstamo en el Willem II, jugó mucho más; sin embargo, fue el número 13 en la lista antes mencionada.

Caso distinto es el de Luis Abram. El defensor de 24 años, voceado para llegar a la Serie A italiana o a LaLiga de España, es uno de los seleccionados que disfruta de una gran regularidad en un certamen no menor como la Superliga Argentina. El exzaguero de Sporting Cristal fue el cuarto futbolista que más jugó en Vélez durante el torneo 2019-2020, quedando a 198 minutos de Lautaro Giannetti, quien encabeza este ranking.

No es novedad la necesidad que existe por ampliar el universo de jugadores convocables. Rhyner, que puede ser central o lateral, podría ser una pieza de recambio interesante para Zambrano o Abram. Luego están los nombres de Martínez, Ormeño o Percy Prado. A pesar del crecimiento, a Perú no le sobra nada. Tampoco, el lujo de citar futbolistas que vayan en contra de lo que hoy es: un seleccionado respetado, que es mirado de frente y no de reojo como hace algunos años.

