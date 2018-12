1918: Epidemia de gripe

Aumenta la epidemia de gripe en Lima y otros puntos del país. Ante esta situación, que no es nueva, felizmente ahora se están tomando una serie de medidas cuya responsabilidad recae principalmente en la Municipalidad y la Beneficencia de Lima. La esforzada labor de estas dos entidades no podría realizarse eficazmente sin contar también con el respaldo del gobierno que viene haciendo entrega al municipio de constantes partidas de dinero para solventar la contratación de más médicos, medicinas y gastos en los hospitales. El trabajo es duro y no debe cesar.

H.L.M.