Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO ONLINE vía Latina: juegan por la medalla de oro de básquet en Lima 2019

Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la final del básquet masculino de Lima 2019, este domingo 4 de agosto, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Latina, Movistar 19. Para ver baloncesto en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Argentina y Puerto Rico se verán las caras en el duelo que definirá al campeón y la selección que se quedará con el oro en los Juegos Panamericanos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós, de San Borja.

Argentina vs. Puerto Rico: horarios del partido



México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 4:00 a.m. (lunes 5 de agosto)

Argentina, liderada por el veterano Luis Scola, se clasificó el reciente sábado a la final de Lima 2019 al propinar una paliza de 114-75 a Estados Unidos y chocará con Puerto Rico, que superó 65-63 a República Dominicana.

Gabriel Deck, nuevamente, fue la bujía de la ofensiva del conjunto albiceleste, entrenado por Sergio Hernández, que dominó el partido con clamorosa tranquilidad. Deck anotó 23 puntos. Scola y Nicolás Laprovittola aportaron 18 unidades cada uno.

Argentina y Puerto Rico disputarán el cotejo decisivo para decidir al sucesor de Brasil como campeón panamericano.



"Vinimos a buscar el oro y tenemos una oportunidad", comentó el exjugador de NBA, Scola, en declaraciones a la prensa argentina, luego del arrollador triunfo sabatino.

Con información de AFP

Baloncesto en Lima 2019: precios de las entradas para este evento

Sede: Coliseo Eduardo Dibós

A - Regular: 60 soles

A - Menores de 18: 30 soles

A - Adulto Mayor: 30 soles

B - Regular: 40 soles

B - Menores de 18: 20 soles

B - Adulto Mayor: 20 soles

C - Regular: 20 soles

C - Menores de 18: 10 soles

C - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles



*SR: silla de ruedas

Baloncesto en Lima 2019: ¿dónde se ubica la sede?