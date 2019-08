Marcela Castillo: "Los Panamericanos van a marcar un antes y un después en la historia del poomsae en Perú"

Hace dos años Marcela Castillo le dijo ilusionada a El Comercio todo lo que iba significar para ella los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nos contó que hasta había dejado de trabajar para dedicarse de lleno a los entrenamientos, que no importaba lo que había que sacrificar porque la posibilidad de subir al podio en su tierra no se le podía escapar.



Ahora, tras haber cumplido su sueño al haber ganado la medalla de plata en taekwondo​ en la modalidad poomsae en el certamen continental, nuestra compatriota ha renovado sus objetivos y se pone la valla mucho más alta: quiere masificar el poomsae en nuestro país para que en el futuro no solo sea una, sino varias las historias de éxito que se escriban sobre el tatami.

¿Cuántas horas al día estuviste entrenando antes de los Juegos?

Estuve entrenando ocho horas diarias y en dos turnos: en la mañana y en la tarde-noche. Por esa razón tuve que dejar de trabajar. La idea era dedicarme al cien por ciento al entrenamiento. No solo era cuestión de practicar, además tenía que hacer terapia y eso me tomaba tiempo. Pero todo eso valió le pena al final.

¿Qué fue lo más difícil en la obtención de la medalla de plata?

En general todo el proceso fue bien exigente, pero los dos últimos meses fueron los más duros de toda la etapa de preparación. Lamentablemente se me presentaron dos lesiones graves que, incluso, me imposibilitaron patear por un tiempo. Por eso estuve entrenando y asistiendo a terapia, incluso dos veces al día. Lo importante fue que pude llegar a los Panamericanos.

¿Cómo celebraste haber ganado la medalla de plata?

Fue una celebración super rápida. Me acuerdo que ese día estuve con el equipo multidisciplinario y con mi equipo de poomsae. Fue un momento bien bonito porque estaban mis papás en las tribunas. Recuerdo que corrí para abrazarlos y para pasar la mayor cantidad de tiempo con ellos. Igual no hubo mucho tiempo para festejar, al día siguiente teníamos la competencia de equipos.

Marcela Castillo brilló en los Juegos Panamericanos (Foto: Jesús Saucedo / GEC).

¿Qué es lo que te motiva ahora, sabiendo que el poomsae no formará parte de los Juegos Olímpicos?

Lo que más me motiva es ser parte del crecimiento del poomsae en nuestro país. Estos Juegos Panamericanos van a marcar un antes y un después en la historia del poomsae en Perú, y quiero ayudar a colaborar con la masificación. Deseo ayudar a las siguientes generaciones para que puedan desarrollarse de la mejor manera.

¿Sentiste un cambio en lo mediático tras haber ganado la medalla? ¿La gente te reconoce en las calles?

Sí, definitivamente. Eso es emocionante. De hecho uno como deportista le gusta que la gente conozca la disciplina que practicas y que pregunte por ella. En el aeropuerto me han reconocido y fue entre gracioso y emocionante (risas). Lo importante de esto es que la gente va a conocer más del deporte y eso nos va ayudar a crecer.

¿Que provoca en ti que los deportes de artes marciales hayan sacado la cara por el país (taekwondo, karate, judo)?

Me emociona bastante porque creo que las artes marciales estuvieron mucho tiempo viviendo bajo las sombrar de otros deportes. La gente no escuchaba de nosotros pese a que teníamos buenos resultados en campeonatos panamericanos y mundiales. Simplemente no les interesaba, pero el éxito que tuvimos nos va a ayudar mucho.

¿Qué crees que se está haciendo bien en los deportes vinculados a las artes marciales para haber obtenido estos grandes resultados?

Creo que el autocontrol y la disciplina que nos entregan las artes marciales nos ayudan a tener ese compromiso con lo que hacemos. Y eso se ve reflejado con los entrenamientos y en las competencias. La preparación que tenemos es muy estricta.

¿Qué crees que falta mejorar para que estos resultados se mantengan?

Desde lo que he podido ver, me parece que falta mayor inversión para ayudar a crecer a las futuras generaciones. Me he topado con chicos con mucho talento, pero por falta de ayuda económica tuvieron que dejarlo. No pueden vivir dedicándose en su totalidad al deporte y eso debe de cambiar. Así se pierden grandes deportistas.