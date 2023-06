Franco cumplió 18 años el mes pasado. En su adolescencia, siempre prefirió quedarse en casa un sábado por la noche antes que salir a bailar. Pero, a propósito de esta fecha especial, sus amigos lo invitaron a una fiesta el 17 de junio en una casa en La Molina. “Yo te pago la entrada”, le prometió uno de ellos. Franco pidió permiso a su mamá, quien aceptó con una condición: “Vuelves antes de las dos”.

Cuatro horas después, a la 1:40 a.m. Vanessa Gutiérrez, la madre, recibió la llamada de una amiga de Franco. Le avisó que seis hombres lo atacaron cruelmente sin motivo luego de salir de la fiesta en el grifo Repsol del cruce de la avenida La Molina y el jirón La Punta. Franco recibió una patada en la cabeza. Sus tres compañeros, menores de edad, fueron golpeados en el tabique y la mandíbula.

El sábado mi hijo de 18 salió a una fiesta en La Molina c/sus amigos, a la 1.30am salieron para tomar un taxi y un grupo de malditos los atacaron cobardemente.¡No había ni un serenazgo! Fiestas clandestinas donde entran menores de edad y nadie hace nada @PoliciaPeru @MuniLaMolina pic.twitter.com/MEU7U8NIv9 — vanessa gutierrez (@vapaloma) June 19, 2023

Lo que Franco no contó a su mamá fue el secretismo detrás de la organización del evento al que acudió junto a cinco amigos. Se trata de ‘Soirees’, una fiesta organizada por ‘Raia’, organizadora de eventos, que se promocionó a través de Instagram. Se realizó en el inmueble de la calle Punta Arenas 247, una casa con jardín y piscina.

La publicidad de la fiesta resalta que su ubicación se mantuvo en reserva. Solo se reveló a través de un código QR enviado por WhatsApp a quienes abonaron el precio de entrada a una cuenta de los organizadores. El costo de ingresó osciló entre veinticinco a treinta soles.

No se solicitó un documento de identidad a los asistentes del evento, donde se repartió y vendió bebidas alcohólicas. En las stories de Instagram de la cuenta ‘Soirees group’, se observa que una gran cantidad de adolescentes y jóvenes acudieron a la fiesta.

No es la primera vez que ‘Raia’ organiza un evento con estas características en La Molina: el 21 de enero llevaron a cabo ‘Un verano sin ti’.

“A la 1:20 de la mañana, mi hijo y sus amigos se retiraron. Caminaron para tomar el taxi y llegan al grifo Repsol en la avenida La Molina. Ahí un grupo de seis hombres les comienzan a pegar de la nada”, narró Vanessa Gutiérrez a Latina Noticias. “Mi hijo intenta defenderse, cae con su amigo y, al tratar de levantarse, le patean la cara y lo ‘duermen’ ”, añadió.

Los agresores, quienes también habrían asistido a la fiesta, no intentaron robar a Franco y sus compañeros. Él sigue sin explicarse la razón que motivó a los atacantes, porque no los conoce.

“No vino ningún policía ni sereno a ayudarme. Felizmente, cuando me pude levantar luego del incidente se acercó un señor y me llevó al hospital”, relató Franco, quien se recupera en casa. Su madre declaró a El Comercio que, por el momento, el estado de salud de su hijo no presenta mayores complicaciones.

La familia de Franco y del menor que sufrió una fractura de tabique por golpes recibidos acudieron a la Depincri de La Molina para registrar una denuncia.

“Independientemente de que identifiquen a los agresores, pido que haya más control. No es posible este secretismo de las fiestas y que sea tan fácil que menores [de edad] tengan acceso a fiestas con barra libre”, reclamó Gutiérrez.

Municipalidad de La Molina clausuró el local de la fiesta

La municipalidad de La Molina clausuró la vivienda donde se realizó el evento ‘Soirees’ en la calle Punta Arenas 247. Asimismo, se impondrá a los propietarios de la propiedad una multa del 50% de una UIT (S/2.475) por concepto de la “realización actividades que afectan la tranquilidad de los vecinos del lugar”.

Alejandro Vicuña, jefe de Fiscalización de La Molina, declaró a El Comercio que los propietarios alquilaron el inmueble a Carla Cecilia Ramírez Valdivia, a través de Eliana del Rosario Romero Infante, para realizar una ‘Fiesta de 18 años’.

Este Diario accedió al documento de concesión del inmueble.

Vicuña refiere que los propietarios desconocían que el evento reuniría a una gran cantidad de personas. “Esta casa está registrada para un uso exclusivo de ‘habitación’, no para realizar actividades comerciales como estos ‘privaditos’. De lo contrario, se le exigiría otros requisitos, como implementos de primeros auxilios”, subrayó Vicuña.

El funcionario afirmó que serenazgo de La Molina y la Policía Nacional acudieron a la calle Punta Arenas y lograron retirar a los asistentes a la fiesta a las 4 a.m. Un vecino de la zona declaró que la multitud de asistentes causó desórdenes en la calle y el parque Teresa de Calcuta, aledaño a la vivienda.

Residuos Basura, latas de cerveza e incluso prendas de ropa que dejaron los asistentes a la fiesta Soirees permanecían alrededor de la vivienda hasta la mañana del lunes. (Foto: Municipalidad de La Molina) 1 / 2 Deterioros Un asistente a la fiesta destrozó el espejo retrovisor de un vehículo estacionado frente al local (Foto: Municipalidad de La Molina) 2 / 2

“El parque estaba completamente lleno. Había peleas en la pista, gente vomitando y sangrando en el parque”, relató el joven. “Acá son usuales los eventos con familiares o conocidos. Hasta yo lo he hecho. Pero esto [la fiesta ‘Soirees’] era con entradas pagadas y muchísima gente”, señaló.

Vicuña afirmó que ‘Soirees’ es la primera fiesta masiva en este año de la que tiene conocimiento la gestión municipal actual de La Molina, a cargo del alcalde Diego Uceda. Así también, Vicuña aseguró que el personal de fiscalización de La Molina incrementará los operativos durante los fines de semana en las calles Paracas, Sol de La Molina y Los Linderos “para evitar de manera efectivas y drástica los privaditos”.

La Municipalidad Distrital de La Molina (MDLM), informa a los vecinos sobre la agresión física que sufrió el hijo de la Sra. Vanesa Gutiérrez, saliendo de una fiesta clandestina en el distrito el sábado por la madrugada, lo siguiente:#LaMolina #LimaEste #seguridad pic.twitter.com/mFlatEqJtF — Municipalidad de La Molina (@Munimolina) June 19, 2023

Por otro lado, la comuna de La Molina ha compartido a la Policía Nacional las imágenes de la agresión contra Franco registradas por cámaras de video.