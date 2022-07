Te dicen que puedes visitar Kúelap. Viajas a Amazonas, subes a las telecabinas, llegas a la desembarque, ingresas al centro de interpretación, recibes información sobre el sitio arqueológico más importante del oriente peruano, inicias una caminata de unos 35 minutos hasta que ves, a unos 150 metros de distancia, la muralla de la fortaleza y ahí te quedas.

“Es un engañamuchachos. Como guías oficiales del turismo explicamos lo más que podemos sobre la historia, mostramos más maquetas sobre cómo era, pero no se puede hacer más y los turistas se van decepcionados y molestos”, dice José Llaja Soplín, presidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo en Amazonas, uno de los gremios y empresas que conforman la Plataforma Pro Turismo Sostenible en Amazonas y que denuncian una campaña de desinformación sobre la real situación de Kuélap.

Ruta alterna solo permite llegar a los turistas a este punto del complejo de Kuélap. Ingreso a la fortaleza se encuentra restringido desde abril y no tiene fecha para abrir. / Jhon Aguilar

El 10 de abril de este año, la fortaleza construida por la sociedad Chachapoyas (s.VI al XVI d.C.) sufrió un derrumbe anunciado con el colapso de un sector de 25 m2. de la muralla sur por falta de una protección adecuada. Ese mes se cerró el sitio arqueológico fue cerrado para iniciar trabajos de recuperación. Con la joya más importante de Amazonas sin posibilidad de ser visitada, el turismo y a las actividades económicas asociadas a él se fueron a pique. Las empresas de turismo denuncian que las reservaciones se han cancelado hasta en 90% y varios negocios han tenido que cerrar. Para revertir esa situación, el Ministerio de Cultura (Mincul) abrió una ruta alterna al complejo el 5 de julio pasado.

El problema, denuncia la plataforma, es que esta ruta crea confusión y descontento en quienes optan por tomarla. La clave está en las palabras. Jeff Contreras Soto, Arqueólogo de profesión, Presidente de la Camara Regional de Turismo de Amazonas, sostiene que Mincul usa el nombre del complejo arqueológico de forma ambigua y da la impresión de que las actividades se han retomado, cuando la situación es crítica.

“El Mincul hace un mal uso del lenguaje y eso es una publicidad engañosa. En todos sus comunicados dicen que el complejo arqueológico de Kuélap está abierto. El ministro (Alejandro Salas) lo ha dicho en muchos medios también. Luego dicen que el solo sector Fortaleza está restringido. Pero esa fortaleza es Kúelap mismo, por el que la gente va a visitar”, explica Jeff Contreras Soto, Arqueólogo y Presidente de la Camara Regional de Turismo de Amazonas.

El complejo arqueológico de Kuélap, ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya, tiene una extensión de 218.33 ha, pero su principal atractivo es la Fortaleza, un recinto amurallado de 7 hectáreas que cuenta con 420 edificios circulares edificados en piedra. “Cuando se anunció su reapertura hubo gran interés que se ha convertido en insatisfacción cuando los visitantes se dan cuenta que solo pueden acercarse a 150 metros del muro y ven plásticos y gigantografías descoloridas de proyectos anteriores”, dice Contreras.

La confusión, denuncian, es alentada por el Mincul y a la larga puede generar un efecto rebote cuando los turistas no quieran recomendar el sitio arqueológico por la mala experiencia. “El turismo se difunde con recomendaciones y ahora solo hay descontento. Es como si les dijeras que Machu Picchu está abierto con una ruta alterna, pero solo puedes ver un muro de lejos”, explica Llaja.

Una alternativa posible

Los problemas en Kuélap no son nuevos. Al menos desde el 2019 se advertían riesgos en la estructura por abandono de los trabajos de conservación y preservación. Aunque en febrero se declaró el complejo arqueológico en emergencia por fallas asociadas a humedad y lluvias, el derrumbe confirmó que no se tomaron acciones adecuadas para cuidar el patrimonio. José Llaja, quien desde hace 13 años se dedica al sector turismo de su región, dice que la situación es cada vez más grave por la suma de problemas: “Estamos abandonados. Primero fue la pandemia, luego el terremoto 7.5 (28 de noviembre de 2021) que ha destruyó 8km de pistas que hasta hoy no abren a doble vía, las protestas, el cierre del aeropuerto de Jaén y luego el derrumbe”

Peter Lerche, quien fue Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas hasta abril, ha denunciado que desde 2019 enviaron más de 30 informes al Mincul sobre la vulnerabilidad de distintos sectores de la fortaleza. Sin embargo, no se tomaron en cuenta. “Se necesita un equipo multidisciplinario en Kuélap. Se han hecho tantos planes maestros, estudios, el papel aguanta todo, no se ha hecho nada”, advierte.

Aún así asegura, en diálogo con El Comercio, que hay alternativas técnicas para que se reactive el turismo en algunas zonas internas mientras se asegure la rehabilitación y preservación del patrimonio. Esto es lo que ha pedido la plataforma, que se evalúen circuitos seguros dentro de la fortaleza, considerando que el daño se encuentra en un sector que equivale a menos del 10% del total.

Este Diario consultó al Mincul sobre esa posibilidad e informaron que sí ha sido evaluado y que “será socializada y validada por las instituciones competentes llegado el momento”. El circuito permitiría al turista visitar el interior del sector central de la fortaleza, “observando las estructuras circulares, pasando por pueblo alto, el castillo, y culminado en el torreón, para salir a través de escalinatas”. No hay fecha de apertura de esta alternativa, pero aseguran que están “planificando y ejecutando” actividades de adecuación como limpieza de vegetación menor, colocación de pasarelas, paneles informativos y señalética turística, sistemas de seguridad, etc.

A través de una respuesta escrita a la solicitud de El Comercio, el Mincul asegura que actualmente realizan acciones arqueológicas de emergencia en 13 sectores críticos internos de la Fortaleza de Kuélap. “Al mismo tiempo, se viene realizando la preparación y limpieza de áreas para la colocación de puntales, tanto en sectores críticos de las murallas Este y Oeste, para lo cual se ha logrado la licitación de madera rolliza por un monto de S/. 153, 653.00″, informaron.

Sobre alguna fecha tentativa para la reapertura de la fortaleza, la cartera insistió en que ya “se llevó a cabo con la ruta turística ‘Visita Kuélap de una manera diferente’, la cual fue diseñada y validada por el sector turismo de la región Amazonas”, pese a que solo se puede ver el muro desde afuera. Informaron que con este sistema más de cuatro mil personas han visitado el lugar. Hasta el 2019, cada mes nueve mil personas llegaban a Kuélap.