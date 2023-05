Este martes entró en vigencia el plazo de seis meses que tendrán los migrantes en situación irregular para aplicar a la amnistía de las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Finalizada la noche, hasta 10.700 personas habían aplicado a la amnistía.

Este proceso debe ser realizado por todos los extranjeros no turistas que no prorrogaron su residencia o tienen exceso de permanencia, quienes tengan multas por infracciones detalladas en el Decreto Legislativo 1350, o tienen procedimientos en trámite o con fraccionamiento de multa.

Cabe señalar que los migrantes en falta que no cumplan con aplicar a la amnistía en los próximos seis meses serán sancionados por Migraciones, incluyendo órdenes de salida del país y la expulsión del territorio nacional. Los menores de edad no reciben multas migratorias, por lo que no deben realizar este registro.

#MigracionesPerú | Hoy inicia el procedimiento para que puedas acogerte a la amnistía de multa a extranjeros. Si cumples con las condiciones, regístrate a través del módulo "acogimiento de amnistía" en la Agencia Digital de Migraciones.





El trámite puede ser realizado de forma virtual, a través de la Agencia Digital de Migraciones. Una vez dentro de la web, debe seleccionar el perfil de extranjero y llenar la información solicitada. No es necesario que las personas se acerquen a las sedes de Migraciones. La constancia será enviada al correo electrónico indicado por el usuario.

En comunicación con RPP Noticias, el superintendente de Migraciones, Armando García, estimó que serían unos cien mil extranjeros quienes se verían beneficiados por la amnistía. “Estos trámites de amnistía tienen una duración de 6 meses y por única vez. Si en estos seis meses la persona no regulariza, va a caer en una situación, valga la redundancia, de irregularidad”, mencionó.

Un vocero de Migraciones indicó a El Comercio que, para las cinco de la tarde del martes, alrededor de cinco mil personas se registraron para recibir la amnistía. Para las 10 de la mañana, ya había unos tres mil inscritos, indicó el funcionario.

Este proceso no regulariza la situación migratoria de los extranjeros, quienes deberán continuar con los trámites correspondientes o solicitar el nuevo Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), una vez entre en vigencia. El vocero de Migraciones informó que la Resolución Suprema que habilita el nuevo CPP se debe firmar en el transcurso de esta semana o a inicios de la próxima.

A través de RPP, García expresó que entre 600 mil y 700 mil extranjeros en el Perú deberán regular su situación migratoria en el país una vez entre en vigencia el nuevo CPP.

A tener en cuenta ¿Cuáles son las multas tipificadas en el artículo 56 del DL 1350? a) El exceso de permanencia al momento de salir del país. b) En caso de más de una nacionalidad, utilizarlas indistintamente para el ingreso, permanencia o salida del territorio nacional. c) Por no actualizar la información contenida en el carné de extranjería. d) Por no pagar las tasas que corresponda. e) Por no solicitar la prórroga de la calidad migratoria dentro del plazo de su vigencia f) Por realizar actividades que no corresponden a la Calidad Migratoria, Visa o Permiso asignado o desnaturalizarla.

Persisten los problemas en el sur

Durante varios momentos del martes, los migrantes varados en la Línea de la Concordia bloquearon la vía en dirección hacia Chile, impidiendo el paso a múltiples vehículos mayores y menores. Estos hechos vienen registrándose desde la semana pasada.

Comerciantes peruanos y ciudadanos chilenos se enfrentaron verbalmente contra los extranjeros, exigiendo que se libere el tránsito para poder ingresar a Chile. Durante la gresca, los agentes de la Policía Nacional del Perú y los Carabineros de Chile optaron por evitar tomar acciones de fuerza. Al menos un vehículo fue atacado con una piedra.

Tras más de cinco horas con el tránsito paralizado, alrededor de las 5 p.m. se logró rehabilitar el tráfico en ambos sentidos de la frontera. Sin embargo, minutos luego se registró a más de una decena de personas intentando cruzar la frontera caminando. La Policía Nacional les impidió el paso.

A horas de la mañana del martes, Chile inició un proceso de empadronamiento de los migrantes en la frontera. Para esto llegaron al lugar el subsecretario del ministerio de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, y el delegado presidencial de Arica, Ricardo Sanzana.

Varios vehículos quedaron detenidos por largas horas a causa de los bloqueos registrados durante los últimos días en la frontera. Foto: (AP Photo/Martín Mejía) / Martin Mejia

En conversación con Canal N, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, comentó que su comuna ha brindado apoyo humanitario a los extranjeros afectados. Indicó que será el propio gobierno chileno el cual se encargará de esta logística y que ya se ha atendido a cinco personas con problemas de salud.

El burgomaestre confesó que “la mayoría de las personas [están logrando] ingresar, de alguno u otro modo, a Perú, ya sea de manera regular o de manera irregular. En promedio, los migrantes pernoctan [en la frontera] entre una y dos noches”.

Espíndola aclaró que el registro realizado por su gobierno permitirá identificar a personas con antecedentes criminales y judiciales. Asimismo, se mostró a favor de un corredor humanitario.

“Este no es un problema del Perú. No es un problema de Chile. Lo que tenemos acá es un problema de América Latina y tenemos que solucionarlo en conjunto”, comentó, haciendo referencia a las coordinaciones necesarias entre los diversos países para establecer una salida a la crisis.

Supervisan frontera con Ecuador

El ministro del Interior, Vicente Romero, llegó este lunes a la provincia de Zarumilla, en el norte de Tumbes, para supervisar el despliegue policial en el puente que une Huaquillas, Ecuador, con Aguas Verdes, Perú. Durante la visita se hizo entrega de equipamiento para los agentes del orden.

Ayer por la tarde, Romero se reunió con el superintendente de Migraciones, el intendente de Aduanas y otras autoridades en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) ubicado en Tumbes. En esta zona existen 21 puestos de vigilancia y dos puestos de control.

#AHORA | El ministro Vicente Romero llega a Aguas Verdes, #Tumbes, para supervisar los servicios de la @PoliciaPeru en la frontera con Ecuador.

En entrevista con TV Perú, el ministro indicó que “hay un promedio de 5 mil personas venezolanas que quieren salir del [Perú]”. Asimismo, el titular señaló que “entre el 2018 y 2023 [la frontera con el Ecuador] fue por donde más [migrantes] ingresaron. Más de 211 mil extranjeros ingresaron por este paso”.