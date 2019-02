Áncash: denuncian a gobernador regional por presunta omisión de sentencias en hoja de vida

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, ha sido denunciado penalmente por presuntamente omitir dos sentencias en su hoja de vida presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz en las Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

El ciudadano chimbotano Percy Cabanillas Gil formalizó la denuncia el último 1 de febrero ante el Ministerio Público de Huaraz por los presuntos delitos de falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica.



Según sus argumentos, Morillo Ulloa debe ser investigado porque no ha consignado en su declaración jurada las condenas consentidas por el delito de violencia familiar en agravio de su ex esposa y obligación de dar suma de dinero, emitidas por la Corte Superior de Justicia del Santa, en el 2016 y 2011, respectivamente.



Cabe indicar que en junio del año pasado, en la etapa de inscripción de las candidaturas al gobierno regional, Juan Carlos Morillo solo consignó tres sentencias: una por libramiento indebido (girar cheques sin fondos) y dos por incumplimiento de obligaciones alimentarias.



En su defensa, el mandatario manifestó a la prensa que las sentencias han sido emitidas después de las elecciones. “Miren la fecha, no se puede decir que es falsa, es omisión, pero no es falsa”, declaró en una rueda de prensa tras participar de una ceremonia en la zona rural de Chimbote.



En tanto, el Tercer Despacho de la Fiscalía Penal de Huaraz que dirige el fiscal Renato Arapa Díaz se encargará de evaluar si corresponde seguir una investigación preliminar o denegar la denuncia.

