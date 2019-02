Minedu: así se calificará ahora a los alumnos de secundaria del país

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las notas de los estudiantes de secundaria de colegios públicos y privados se expresarán desde este año escolar 2019 en letras AD, A, B y C, de acuerdo con la Evaluación por Competencias, al igual que ya ocurre en inicial y primaria. Indicaron que las libretas tendrán precisiones en el pie de página.



"En la libreta se seguirá usando calificativos que están en el Currículo Nacional, que son AD, A, B y C, pero no queremos que esto se traduzca en buenos, malos o regulares. Por eso, este año se dirá en qué nivel de logro se encuentra esa competencia que estoy evaluando", dijo a la Agencia Andina la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer.

"La idea de la evaluación por competencia es que nos diga en qué nivel de logro está el alumno, de tal manera que si tiene una C (Logro inicial) significa que le falta mucho por avanzar, pero si está en B (Logro básico) ha avanzado, aunque aún puede mejorar", detalló.

El Currículo Nacional, aplicado desde 2017 de manera gradual en inicial y primaria, establece 11 rasgos del perfil que debe tener el egresado de la Educación Básica a través de 7 enfoques transversales y 31 competencias. En Comunicación, por ejemplo, algunas competencias son expresión oral, comprensión lectora y producción de textos.

"Cada una de las competencias serán evaluadas y si hay una C no nos interesa que los padres lo lean como está 'jalado', sino que ese logro todavía es muy incipiente. Podría suceder que en Comprensión lectora y Comunicación oral tenga AD pero estoy baja en producción de textos, entonces sabré que esa es mi debilidad y que debo trabajar más allí".

Si bien algunos colegios privados del país ya vienen aplicando este tipo de evaluación, por primera vez se aplicará en los públicos de secundaria, los que hasta el año pasado empleaban la calificación vigesimal del 0 al 20. "La evaluación vigesimal trae una serie de imprecisiones. Qué diferencia hay entre 15 o 16 de nota, o un 17 o 18", indicó la viceministra.

La viceministra dijo que si, hacia el final del año, el estudiante no consiguió el nivel de logro esperado, puede pasar al proceso de recuperación al igual que se hace con la escala por números. Si con ese proceso de recuperación supera, entonces será promovido al siguiente grado. De lo contrario, permanecerá en el grado "porque es lo más conveniente para él; si no, no podrá hacer bien el siguiente año".

La funcionaria prefirió no hablar de "repitencia escolar" sino de "permanencia" y dijo al respecto que cuando hay más de tres áreas en las que no se obtuvo el Logro básico (LB) se producirá la permanencia.

En el caso de aquellos padres preocupados por los primeros puestos de sus hijos, refirió que lo más importante no es competir con los demás sino "yo mismo ser cada vez más competente". "Este Currículo por Competencias ayuda a descubrir las talentos de las personas y las áreas más débiles que deben reforzar y así le damos oportunidad a todos los estudiantes. No importa la comparación con los demás, sino con él mismo, es decir pasar de un nivel LI a un LB".

Al referirse a los alumnos que están en el tercio superior, con miras a postulación a becas o a las universidades, dijo que el sistema ha pensado en cómo traducir los números desde primero hasta quinto de secundaria para poder sacar ese órden de mérito que necesitan.

Helfer dijo que este cambio, que se inició en el 2005 en primaria, implica un cambio de mentalidad para padres y docentes y seguramente -al igual que ocurrió aquella vez- generará inquietud y cuestionamientos. "Pero nosotros que somos quienes nos ocupamos de velar por una mejor educación por los niños, estamos convencidos que estamos haciendo lo que nuestro país necesita".

"La evaluación por competencias es algo que se desarrolla hace tiempo en otros países y nosotros no nos podemos quedar atrás. El currículo anterior estaba centrado en conocimientos y en memorizar, hoy eso no tiene sentido con tanta información disponible, más bien queremos que ellos aprendan a usar esa información en su vida. Eso se busca, por eso se desarrollan transferencias transversales en toda la educación escolar".

Finalmente, la viceministra dijo que en febrero estará lista en la web ministerial información sobre este tema para padres y estudiantes. Pero además, dijo, están previendo que cada colegio tenga actividades con los padres para explicarles esta nueva forma de evaluar a los alumnos.

