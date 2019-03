Las Bambas: comuneros denuncian agresión por parte de la Policía Nacional

Los comuneros de Fuerabamba, que se encuentran desde hace ocho días sen el sector de Manantiales (Apurímac) bloqueando el acceso principal a la minera Las Bambas, denunciaron este jueves haber sido víctimas de agresión por parte de la Policía Nacional.

Raúl Huamaní Huachaca, miembro de esta comunidad, contó a El Comercio lo sucedido. "Estábamos tranquilos cuatro personas en el cerro y una camioneta de la policía salió de la mina y vino de frente hacia nosotros. Una señora no lo dejó pasar y empezaron a jalonearla, por lo que yo tuve que ayudarla. Por defenderla a mí me han apuntado con arma y me han arrastrado. Cuatro policías me rodearon y me han pateado", indicó.

Asimismo, señaló que los policías le quitaron su celular y el de su amigo, quien estaba grabando la escena. Raúl Huamaní mostró también algunas heridas en sus manos que habría sufrido tras la golpiza.

El otro comunero agredido, Abelardo Vargas Cahuana, relató que los policías arrastraron a su compañero y al ver que este se encontraba grabando el hecho le arrebataron su celular. "Un policía vino por detrás y me quitó mi celular, ahí nomas se lo dio a otro policía, dijo.

Ante esta situación, los representantes del Ministerio Público se hicieron presentes en la zona para tomar conocimiento del hecho. Precisaron que los comuneros agredidos deben presentar la denuncia respectiva en la comisaría del sector.

- Continúa bloqueo en corredor minero -

Desde hace más de 50 días, comuneros de Fuerabamba impiden el paso de camiones de la mina de cobre Las Bambas –entre su campamento y el puerto de Matarani– por la vía nacional que cruza este fundo, ubicado en la región Cusco.

Por otro lado, el helicóptero en el que se trasladaban los ministros de Salud, Zulema Tomas; de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina; fue atacado a pedradas este miércoles en Yavi Yavi.



