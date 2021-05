Conforme a los criterios de Saber más

A fin de fortalecer y modernizar la Policía Nacional, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que en junio presentará el diseño del perfil del “policía del futuro”, la cual establecerá las competencias de los agentes para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Así lo dio a conocer el titular de dicho sector, José Elice, ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República.

Según el ministro Elice, este trabajo viene siendo desarrollado por la misma institución policial desde el 2019 y ha tenido como base el Plan Estratégico ‘Mariano Santos Mateo’ que contempla una serie de acciones, como identificar la brecha de infraestructura, equipamiento, tecnología y de personal que hoy requiere y requerirá la PNP al 2030.

El diseño, que será presentando a mitad de este año, involucra el proceso de admisión, un nuevo plan de estudios y el desarrollo de contenidos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien el Mininter aún no ha detallado este trabajo, El Comercio conversó con algunos especialistas en el tema y esbozaron sus teorías sobre cómo debería ser el nuevo perfil del policía.

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, es necesario pensar en la Policía del futuro como institución policial, la cual debe ser unificada y compartir diversas especialidades para luchar contra la inseguridad y criminalidad. Para ello, considera que los efectivos tendrán que estar preparados y contar una actualización permanente en el aspecto profesional y físico.

“Tiene que haber una policía proba, incorruptible y cercana a la ciudadanía. Creo que todos los efectivos deben poner al ciudadano como su principal objetivo a resguardar, no solo a cuidarlos y protegerlos, sino que sobre todo a atenderlo en todos sus requerimientos. La Policía del futuro debe ser el espacio donde realmente la ciudadanía encuentre apoyo”, explica Valdés.

Con esta premisa coincide el general (R) PNP Alexis Bahamonde, quien fue uno de los 20 oficiales que pasaron al retiro en noviembre del 2020. Él considera que los efectivos policiales deben tener un perfil comunitario, que consiste en interactuar con la ciudadanía.

“Antes los policías eran más amigables, se acercaba a la ciudadanía con respeto, eso hoy se ha perdido. El policía de ahora es un joven de 22 años que está pensando en el look de su cabello y se olvida del ciudadano. No intervienen con respeto”, afirma Bahamonde y manifiesta, además, que el cambio no debe ser al futuro, sino de inmediato.

“La ciudadanía no puede estar esperando al policía del futuro, esa frase me parece fantasiosa. El cambio debe darse ahora, porque los ciudadanos lo necesitan. Ese cambio radica en que la policía debe recuperar el principio de autoridad”, dice Bahamonde a El Comercio.

Para que hoy un peruano postule a la Escuela de la Policía debe cumplir uno de los requisitos básicos que es tener la edad mínima de 18 años. Sin embargo, Bahamonde refiere que actualmente muchos de los postulantes con esa edad aún se encuentran en un estado de inmadurez, por lo que propone que la edad ideal para ingresar a la PNP sea de 22 años.

Por su lado, Ricardo Valdés indica que no hay ningún problema de incorporar a jóvenes de 18 años siempre y cuando tengan una sólida formación en valores y una evaluación de su capacidad y madurez mental.

“Es importante que el postulante tenga capacidad para manejarse en situaciones de presión. Se debe buscar a los mejores en el manejo de sus habilidades personales y psicológicas, eso es lo que hay que buscar. Eso se puede conseguir en personas de 18 años como también de 22 o 35”, señala Valdés.

Si bien es necesario que el Estado debe hacer una evaluación exhaustiva de las competencias personales de los agentes que van a representar a la nación, también debe ser apoyado por una currícula que les permita fortalecer sus capacidades académicas.

Los especialistas concuerdan en que dentro de los tres años de formación que tienen los suboficiales en las escuelas, estos deben conocer todas las técnicas y especialidades en general, tales como persecución, investigación, legislativas y otros (ver recuadro). Asimismo, el estudiante debe tener todas las herramientas que aporten al desarrollo de su profesión y al buen desenvolvimiento con la ciudadanía en las calles.

“En la formación de 3 años el agente debe tener un permanente entrenamiento en el manejo de armas, control de emociones, participación en situaciones de alto riesgo y en control de disturbios”, apunta Bahamonde aclarando que luego de egresar de las escuelas los policías deben especializarse.

Precisamente sobre ello el exviceministro añade: “Después de haber realizado sus derechos de piso en comisarías, unidades de investigación, unidades de instrucción, yo creo que entorno a los 8 años de experiencia pertinente ya se puede ir pensando en especializar a estos policías”.

(Infografía: Antonio Tarazona/GEC)

No obstante, Ricardo Valdés sostiene que con las 26 escuelas policiales que hay en el Perú “no se va a formar a nadie”, porque —asegura— no se tiene la cantidad de especialistas que se requiere para la formación de agentes. “Es preferible tener 5 o 6 macrorregiones para formación policial subalterna”, remarca.

Por su parte, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, indicó a este Diario que hoy la PNP tiene un “liderazgo policial bastante cuestionado” luego de que el Gobierno de Francisco Sagasti anunciara el pase a retiro de 20 generales.

En ese sentido, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le ve ningún sentido a este proyecto del nuevo perfil del policía, cuando estamos en un gobierno de transición. “¿Qué hace un gobierno de ocho meses planteando eso? La modernización de la Policía debe estar dentro de un plan de gobierno de cinco años en adelante. Hay un alto riesgo de que en julio el nuevo ministro entrante pueda decir que ese proyecto no va más”, acotó Pérez Guadalupe.

